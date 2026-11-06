बिहार STF के एनकाउंटर में मारे गए तीनों क्रिमिनल कितने बड़े गुंडे थे? बॉस के साथ शूटर भी निपटा

बिहार STF के एनकाउंटर में मारे गए तीनों क्रिमिनल कितने बड़े गुंडे थे? बॉस के साथ शूटर भी निपटा
पटना एसटीएफ ने मनेर के संजीत कुमार हत्याकांड में शूटर के साथ मास्टरमाइंड समेत तीन अपराधियों को एनकाउंटर में मार गिराया। इस कार्रवाई में शूटर के साथ उसका बॉस भी निटप गया।
पटना पुलिस ने स्पेशल टास्क फोर्स के साथ संयुक्त कार्रवाई में पैक्स अध्यक्ष संजीत कुमार हत्याकांड में बड़ी कार्रवाई की है। शुक्रवार की अहले सुबह एनकाउंटर में पुलिस टीम ने तीन अपराधियों का एनकाउंटर कर दिया जिनमें दो शूटर के साथ उनका बॉस भी मारा गया। पटना एसएसपी ने कहा है कि कार्रवाई के दौरान बदमाशों ने पुलिस टीम पर गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। अपराधियों की ओर से 24 राउंड गोलियां चलाई गई। उनकी गोली से मनेर थानाध्यक्ष रजनीश कुमार घायल गए। जवाबी कार्रवाई में एसटीएफ ने तीनों को गोली मार दी।
मारे गए अपराधियों की पहचान जेपी यादव, बबलू कुमार और सूरज उर्फ राजा शर्मा के रूप में की गयी है। तीनों ने मिलकर मनेर के ब्यापुर गांव निवासी संजीत कुमार को दुर्गा पूजा के दौरान मार डाला था। 19 अक्तूबर को महाअष्टमी की रात को पैक्स अध्यक्ष की हत्या की गयी थी। पैक्स अध्यक्ष संजीत कुमार प्रखंड प्रमुख के पति पिंटू कुमार के साथ अपने दालान में बैठे थे तभी बाइक सवार बदमाशों ने उन्हें निशाना बनाकर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इस वारदार में बबलू कुमार ने शूटर का काम किया और हत्या की साजिश जेपी यादव ने रची थी। पुलिस ने शूटर के साथ उसके बॉस को भी निपटा दिया। बदमाशों ने नवरात्रि के दौरान पैक्स अध्यक्ष की हत्या की थी, पुलिस ने धनतेरस पर उनका एनकाउंटर कर दिया।
पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि रंजीत कुमार हत्या कांड के आरोपी मनेर में शेरपुर गंगा किनारे देखे गए हैं। पूरी तैयारी के साथ पटना पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त टीम ने इलाके में छापेमारी शुरू कर दिया।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें