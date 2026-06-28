खान सर ने रखे थे अवैध हथियार वाले बॉडीगार्ड; पटना पुलिस की जांच में चौंकाने वाला खुलासा
पटना पुलिस की जांच में पता चला है कि खान सर के दोनों बॉडीगार्ड के हथियार अवैध थे
Khan Sir Bodyguard: पटना पुलिस की जांच में खान सर के दोनों अंगरक्षकों प्रदीप सिंह और तालेवर सिंह के हथियारों की जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। दोनों के हथियार के लाइसेंस हैं लेकिन वे नियमों का पालन नहीं कर रहे थे। अब पटना पुलिस उनके हथियार लाइसेंस को रद्द करने की अनुशंसा करनेवाली है। दो जून को खान कोचिंग सेंटर पर हुए पथराव में दोनों गार्ड ने फायरिंग की थी। फिलहाल दोनों के हथियार जब्त हैं और दोनों गार्ड जेल में हैं।
डीएसपी टाउन राजेश रंजन के मुताबिक अंगरक्षक प्रदीप सिंह के राइफल का लाइसेंस पूरे भारत में मान्य है। लाइसेंस यूपी के मैनपुरी जिले से निर्गत है। यह लाइसेंस प्रदीप सिंह को उसके पिता की हत्या के बाद सेल्फ डिफेंस के नाम पर जारी हुआ था। इसका इस्तेमाल अंगरक्षक के लिए नहीं किया जा सकता है। यह आर्म्स लाइसेंस के मानकों के अनुरूप नहीं है। वहीं तलेवर सिंह के राइफल का लाइसेंस भी यूपी के कासगंज जिले से जारी हुआ है। लाइसेंस सिर्फ यूपी के लिए मान्य है। जबकि वह बिहार में इस्तेमाल कर रहा था। स्थानीय थाने तक को इसकी सूचना नहीं दी गई थी। यह कानूनन अपराध है।
टाउन डीएसपी ने बताया कि खान सर के दोनों निजी बॉडीगार्ड के जब्त हथियारों के लाइसेंस का सत्यापन कराया गया है। दोनों हथियारों का इस्तेमाल लाइसेंस की शर्तों के अधीन नहीं हो रहा था। दोनों अंगरक्षक लाइसेंस की शर्तों का पालन नहीं कर रहे थे। सत्यापन के बाद जो बातें सामने आई है उसे देखते हुए इनके हथियारों का लाइसेंस रद्द करने की अनुशंसा की जाएगी। पुलिस इसकी तैयारी कर रही है।
दरअसल, पूरा मामला खान सर के कोचिंग सेंटर खान ग्लोबल स्टडीज पर हमले का है। 2 जून की रात को खान सल के मुसल्लाहपुर स्थित कोचिंग में तोड़फोड़ किया गया। सिपाही भर्ती परीक्षा के रिजल्ट का क्रेडिट लेने के वार में रोशन सर के ज्ञान बिन्दु कोचिंग और खान सर के खान ग्लोबल स्टडीज के बीच टकराव हो गया है। तोड़फोड़ और फायरिंग कराने के आरोप में पुलिस ने आनंद रोशन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। लेकिन, बाद में एक वीडियो सामने आया जिसमें खान सर के दो गार्ड फायरिंग करते नजर आए। पुलिस ने केस दर्ज करके दोनों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों ने बताया कि खान सर के कहने पर ही फायरिंग की थी। इस मामले में खान सर पर एफआईआर दर्ज है लेकिन, कोर्ट के आदेश पर गिरफ्तारी से बच रहे हैैं।
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लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें