खान सर ने रखे थे अवैध हथियार वाले बॉडीगार्ड; पटना पुलिस की जांच में चौंकाने वाला खुलासा

पटना पुलिस की जांच में पता चला है कि खान सर के दोनों बॉडीगार्ड के हथियार अवैध थे

Khan Sir Bodyguard: पटना पुलिस की जांच में खान सर के दोनों अंगरक्षकों प्रदीप सिंह और तालेवर सिंह के हथियारों की जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। दोनों के हथियार के लाइसेंस हैं लेकिन वे नियमों का पालन नहीं कर रहे थे। अब पटना पुलिस उनके हथियार लाइसेंस को रद्द करने की अनुशंसा करनेवाली है। दो जून को खान कोचिंग सेंटर पर हुए पथराव में दोनों गार्ड ने फायरिंग की थी। फिलहाल दोनों के हथियार जब्त हैं और दोनों गार्ड जेल में हैं।

डीएसपी टाउन राजेश रंजन के मुताबिक अंगरक्षक प्रदीप सिंह के राइफल का लाइसेंस पूरे भारत में मान्य है। लाइसेंस यूपी के मैनपुरी जिले से निर्गत है। यह लाइसेंस प्रदीप सिंह को उसके पिता की हत्या के बाद सेल्फ डिफेंस के नाम पर जारी हुआ था। इसका इस्तेमाल अंगरक्षक के लिए नहीं किया जा सकता है। यह आर्म्स लाइसेंस के मानकों के अनुरूप नहीं है। वहीं तलेवर सिंह के राइफल का लाइसेंस भी यूपी के कासगंज जिले से जारी हुआ है। लाइसेंस सिर्फ यूपी के लिए मान्य है। जबकि वह बिहार में इस्तेमाल कर रहा था। स्थानीय थाने तक को इसकी सूचना नहीं दी गई थी। यह कानूनन अपराध है।

टाउन डीएसपी ने बताया कि खान सर के दोनों निजी बॉडीगार्ड के जब्त हथियारों के लाइसेंस का सत्यापन कराया गया है। दोनों हथियारों का इस्तेमाल लाइसेंस की शर्तों के अधीन नहीं हो रहा था। दोनों अंगरक्षक लाइसेंस की शर्तों का पालन नहीं कर रहे थे। सत्यापन के बाद जो बातें सामने आई है उसे देखते हुए इनके हथियारों का लाइसेंस रद्द करने की अनुशंसा की जाएगी। पुलिस इसकी तैयारी कर रही है।