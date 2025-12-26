Hindi NewsBihar Newsshocking incident in Gaya husband wife murdered slitting throats woman was ward member
गया जी में दिल दहला देने वाली वारदात, पति-पत्नी की गला काट कर हत्या; वार्ड सदस्य थी महिला
संक्षेप:
दोनों धान के खलिहान में सोए थे। बदमाशों ने धारदार हथियार से दोनों का गला काट दिया। आपसी विवाद में हत्या की आशंका जताई जा रही है।
Dec 26, 2025 10:03 am ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें
बिहार के गया जी में अपराधियों ने दिल दहला देने वाली वारदात को अंजाम दिया। शेरघाटी के चांपी में पति पत्नी की गला काट कर हत्या करी दी गई। दोनों धान के खलिहान में सोए थे। बदमाशों ने धारदार हथियार से दोनों का गला काट दिया। आपसी विवाद में हत्या की आशंका जताई जा रही है। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस घटना स्थल पर पहुंच गई है। मृतकों की पहचान प्रदीप यादव और उनकी पत्नी केसरी देवी के रूप में की गई है। केसरी देवी वार्ड सदस्य थीं।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी मीडिया और डिजिटल जर्नलिज्म में 15 साल से ज्यादा का अनुभव। क्राइम, पॉलिटिक्स, सामाजिक और प्रशासनिक मामलों की समझ रखते हैं। फिलहाल लाइव हिन्दु्स्तान में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर बिहार के लिए काम करते हैं। इससे पहले ईटीवी न्यूज/News18 में बिहार और झारखंड की पत्रकारिता कर चुके हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओेपन यूनिवर्सिटी से मास कम्यूनिकेशन में पीजी किया है। और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।