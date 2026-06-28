भरत तिवारी को SHO ने एक और एसटीएफ जवान ने 4 गोलियां मारीं, शरीर के अंदर भी एक बुलेट की चर्चा

भरत तिवारी एनकाउंटर: भोजपुर जिले में भरत भूषण तिवारी के एनकाउंटर के बाद अभी तक आधिकारिक तौर पर यह साफ नहीं हुआ कि भरत तिवारी को कितनी गोलियां लगी थीं? हालांकि, चर्चा इस बात की खूब हो रही है कि भरत को पुलिस की तरफ से 5 गोलियां मारी गई थीं।

भरत तिवारी एनकाउंटर: भोजपुर के शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव में कथित मुठभेड़ के दौरान भरत भूषण तिवारी को कितनी गोलियां लगी थीं? इस सवाल को लेकर लोगों के बीच अलग-अलग चर्चा चल रही है। कहा जा रहा है कि एनकाउंटर में भरत भूषण तिवारी को पांच गोलियां लगी थीं। इस बात की चर्चा पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हवाले से चल रही है। बताया जा रहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भरत भूषण तिवारी के दोनों जांघ में अलग-अलग हिस्सों में गोली लगने का उल्लेख किया गया है। हालांकि, पटना से अभी जिले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। सूत्रों के अनुसार पहली गोली बायीं जांघ के ऊपरी हिस्से, जबकि दूसरी गोली उसी जांघ के मध्य में लगी थी।

तीसरी गोली दायीं जांच के मध्य भाग और चौथी उसी जांघ के बाहरी हिस्से में लगी थी। पांचवी गोली पैर में मध्य भाग में पीछे की ओर लगी है। यह भी बताया जा रहा है कि पोस्टमार्टम के दौरान भरत भूषण तिवारी के शरीर से एक बुलेट भी मिला था, जिसे जांच के लिए सुरक्षित रख लिया गया है। ऐसे में कहा जा रहा है कि चार गोलियां भरत भूषण तिवारी के पैर को चीरती निकल गई होगी। कहा जा रहा है कि भरत तिवारी को एक गोली एसएचओ ने जबकि 4 गोलियां एसटीएफ के एक जवान ने मारी थी।

डॉक्टर के बयान और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अंतर होने की चर्चा इधर, भरत भूषण तिवारी का इलाज करने वाले चिकित्सकों के बयान और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अंतर होने की चर्चा भी तेज हो गई है। कहा जा रहा है आरा सदर अस्पताल में भरत भूषण तिवारी का इलाज करने वाले चिकित्सक डॉ एमएच अंसारी की ओर से तब बयान दिया गया था कि चार-पांच गोलियां लगी थी। लेकिन एक रोज पहले डिजिटल मीडिया को दिये बयान में उनकी ओर से तीन गोली लगने की बात कही गई है। डॉक्टर की ओर से यह भी कहा गया है कि इलाज के दौरान शरीर पर बारूद का निशान नहीं मिला था। चिकित्सक की ओर से 20 से 25 फीट की दूरी से गोली मारने का संदेह व्यक्त किया गया है।