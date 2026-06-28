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भरत तिवारी को SHO ने एक और एसटीएफ जवान ने 4 गोलियां मारीं, शरीर के अंदर भी एक बुलेट की चर्चा

Nishant Nandan हिन्दुस्तान, आरा
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भरत तिवारी एनकाउंटर: भोजपुर जिले में भरत भूषण तिवारी के एनकाउंटर के बाद अभी तक आधिकारिक तौर पर यह साफ नहीं हुआ कि भरत तिवारी को कितनी गोलियां लगी थीं? हालांकि, चर्चा इस बात की खूब हो रही है कि भरत को पुलिस की तरफ से 5 गोलियां मारी गई थीं। 

भरत तिवारी को SHO ने एक और एसटीएफ जवान ने 4 गोलियां मारीं, शरीर के अंदर भी एक बुलेट की चर्चा

भरत तिवारी एनकाउंटर: भोजपुर के शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव में कथित मुठभेड़ के दौरान भरत भूषण तिवारी को कितनी गोलियां लगी थीं? इस सवाल को लेकर लोगों के बीच अलग-अलग चर्चा चल रही है। कहा जा रहा है कि एनकाउंटर में भरत भूषण तिवारी को पांच गोलियां लगी थीं। इस बात की चर्चा पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हवाले से चल रही है। बताया जा रहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भरत भूषण तिवारी के दोनों जांघ में अलग-अलग हिस्सों में गोली लगने का उल्लेख किया गया है। हालांकि, पटना से अभी जिले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। सूत्रों के अनुसार पहली गोली बायीं जांघ के ऊपरी हिस्से, जबकि दूसरी गोली उसी जांघ के मध्य में लगी थी।

तीसरी गोली दायीं जांच के मध्य भाग और चौथी उसी जांघ के बाहरी हिस्से में लगी थी। पांचवी गोली पैर में मध्य भाग में पीछे की ओर लगी है। यह भी बताया जा रहा है कि पोस्टमार्टम के दौरान भरत भूषण तिवारी के शरीर से एक बुलेट भी मिला था, जिसे जांच के लिए सुरक्षित रख लिया गया है। ऐसे में कहा जा रहा है कि चार गोलियां भरत भूषण तिवारी के पैर को चीरती निकल गई होगी। कहा जा रहा है कि भरत तिवारी को एक गोली एसएचओ ने जबकि 4 गोलियां एसटीएफ के एक जवान ने मारी थी।

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डॉक्टर के बयान और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अंतर होने की चर्चा

इधर, भरत भूषण तिवारी का इलाज करने वाले चिकित्सकों के बयान और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अंतर होने की चर्चा भी तेज हो गई है। कहा जा रहा है आरा सदर अस्पताल में भरत भूषण तिवारी का इलाज करने वाले चिकित्सक डॉ एमएच अंसारी की ओर से तब बयान दिया गया था कि चार-पांच गोलियां लगी थी। लेकिन एक रोज पहले डिजिटल मीडिया को दिये बयान में उनकी ओर से तीन गोली लगने की बात कही गई है। डॉक्टर की ओर से यह भी कहा गया है कि इलाज के दौरान शरीर पर बारूद का निशान नहीं मिला था। चिकित्सक की ओर से 20 से 25 फीट की दूरी से गोली मारने का संदेह व्यक्त किया गया है।

बता दें कि 17 जून की सुबह बिलौटी गांव में पुलिस ने भरत भूषण तिवारी का एनकाउंटर कर दिया था। पटना में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गयी थी। उस मामले में तत्कालीन थानाध्यक्ष राजेश मालाकार के बयान पर दर्ज प्राथमिकी में एनकाउंटर के दौरान पुलिस की ओर से पांच राउंड फायरिंग करने की बात कही गई थी। प्राथमिकी के अनुसार एक गोली थानाध्यक्ष ने, जबकि चार गोली एसटीएफ के जवान अक्षय कुमार ने चलाई थी। एसटीएफ जवान की ओर से चलाई गई गोलियां ही भरत भूषण तिवारी को लगी थीं।

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Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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