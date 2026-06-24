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दंगा रोकने गए SHO की अंगुली तोड़ी, कांस्टेबल को पीटा; बिहार के मधुबनी वार्ड पार्षद के घर बवाल

Nishant Nandan हिन्दुस्तान, विधि संवाददाता, मधुबनी
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मधुबनी में पुलिस वार्ड पार्षद के घर पहुंची थी। लेकिन यहां पुलिस पर कुछ लोगों ने अटैक कर दिया। दंगा फैलाने की साजिश रचने की सूचना पर पुलिस यहां पहुंची थी। पुलिस के साथ मारपीट में एसएचओ की अंगुली टूट गई। कॉन्स्टेबल की भी पिटाई की गई है।

दंगा रोकने गए SHO की अंगुली तोड़ी, कांस्टेबल को पीटा; बिहार के मधुबनी वार्ड पार्षद के घर बवाल

बिहार के मधुबनी जिले में भारी बवाल हुआ है। दरअसल यहां दंगा रोकने पहुंची पुलिस पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। यहां पुलिस की जमकर पिटाई भी की गई है। इस हमले में SHO की अंगुली टूट गई है। पुलिस एक वार्ड पार्षद के घर पहुंची थी जिसके बाद उसपर हमला किया गया है।बताया जा रहा है कि मंगलवार रात करीब 11 बजे थानाध्यक्ष के नेतृत्व में छापेमारी करने वार्ड पार्षद के घर पहुंची पुलिस पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। इस जानलेवा हमले में नगर थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर मनोज कुमार सहित अन्य पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। हालांकि दो हमलावरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वारदात शहर के पुरानी बस स्टैंड मोहल्ला में हुई है।

उधर, आरोपितों ने आरोप को निराधार बताया है। नगर निगम वार्ड 15 के पार्षद रूम्मी देवी सहित छह लोगों के खिलाफ थाना में एफआईआर दर्ज की गई है। थानाध्यक्ष ने बताया कि अर्जुन मंडल एवं किशन राम को गिरफ्तार किया गया है। जबकि अर्जुन मंडल तथा उसकी पत्नी, माता रूम्मी देवी, भाई सुमन मंडल, सोहन मंडल एवं किशन राम के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पकड़े गए आरोपी अर्जुन मंडल एवं किशन राम शराब के नशे में थे।

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रात करीब 11 बजे वार्ड पार्षद के घर जब पुलिस पहुंची तो कुछ लोग पिछले दरवाजे से भागने लगे। काफी मशक्कत के बाद पुलिस दरवाजा खुलवा पाई और जांच शुरू की गई तो आरोपितों ने पुलिस पर हमला कर दिया। इसमें थानाध्यक्ष की अंगुली टूट गई। पुलिस कांस्टेबल कुंदन कुमार को जमीन पर पटककर मारपीट कर जख्मी कर दिया गया। अर्जुन और किशन को मौके पर गिरफ्तार कर लिया गया। मेडिकल जांच में दोनों अल्कोहल पॉजिटिव पाए गए हैं।

दंगा फैलाने की साजिश की सूचना पर पहुंची थी पुलिस

नगर थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर मनोज कुमार ने बताया कि सोमवार रात करीब ग्यारह बजे सूचना मिली कि कई आपराधिक मामलों में आरोपित अर्जुन मंडल अपने सहयोगियों के साथ मुहर्रम में संप्रदायिक सद्भावना बिगाड़ने की योजना बना रहे हैं। सूचना पर जैसे ही पुलिस पहुंची अर्जुन मंडल और किशन राम पुलिस की कार्रवाई रोकने की कोशिश की। दोनों को पुलिस वहां से लेकर आने की कोशिश की तो अन्य आरोपितों ने दोनों को पुलिस हिरासत से छुड़ाने की कोशिश की। पुलिस के साथ मारपीट करने लगा। थानाध्यक्ष ने बताया कि अर्जुन मंडल के खिलाफ कई कांड दर्ज है। कोर्ट में आरोप-पत्र भी दाखिल किया गया है। किशन राम का भी आपराधिक इतिहास है।

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लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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