फ्लाइट में कैप्टन ने बताया मौसम का हाल तो मुरीद हुए शिवराज, राजीव प्रताप रुडी से मिल दिखाई तस्वीरें

Nishant Nandan लाइव हिन्दुस्तान, पटनाSun, 5 Oct 2025 06:11 AM
भारतीय जनता पार्टी के सांसद राजीव प्रताप एक पायलट भी हैं। कई बार वो विमान उड़ाते नजर भी आते हैं। इस दौरान यूं तो विमान में कई लोग सांसद से मिलते रहते हैं। लेकिन शनिवार को केद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान से उनकी मुलाकात काफी दिलचस्प रही है। खुद केंद्रीय मंत्री ने इस मुलाकात के बारे में बताया है और इस मुलाकात की कुछ तस्वीरे भी शेयर की हैं।

शिवराज सिंह चौहान ने लिखा 'राजीव जी, आज आपने दिल जीत लिया…आज पटना से दिल्ली की हवाई यात्रा मेरे लिए अविस्मरणीय रही, क्योंकि इस फ्लाइट के सह-कैप्टन थे मेरे प्रिय मित्र, वरिष्ठ राजनेता और छपरा सांसद राजीव प्रताप रूडी जी। आज आपने यात्रियों को जिस रोचक अंदाज में सरल भाषा के साथ यात्रा से जुड़ी जानकारी साझा की, उसने पूरी यात्रा के दौरान हम सबको यात्रा से जोड़े रखा।

कैसे आपने शुरुआत की, आज पटना के चारों ओर बादलों ने डेरा जमाए रखा है, कल से लगातार बारिश हो रही है। बादलों के बीच और हल्की बारिश के साथ हम दिल्ली की यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं। रास्ते में हम बनारस के ऊपर से गुजरेंगे। फिर बाईं ओर प्रयागराज और दाईं ओर लखनऊ दिखाई देंगे। गंगा जी और यमुना जी के दर्शन करते हुए हम दिल्ली का सफर पूरा करेंगे और उतरते समय बादल न रहे तो नोएडा की हाई राइज बिल्डिंग्स की रोशनी भी देखने मिलेगी।

आप यात्रा से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी बता रहे थे, आपका यह अंदाज बहुत निराला लगा। अंत में जब आपने सुखद और सफल यात्रा के लिए यात्रियों से ताली बजाने का अनुरोध किया, उसमें अलग ही आत्मीयता देखने मिली। सचमुच, यह अनुभव अद्भुत और अभूतपूर्व रहा।'

