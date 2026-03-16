लोकसभा हारे शिवेश राम की राज्यसभा सीट पक्की, जेडीयू MLA मंजीत बोले- पिंजरे से चिड़िया उड़ गई

Rajya Sabha Elections 2026: सोमवार को चार बजते ही राज्यसभा चुनाव के लिए चल रही वोटिंग समाप्त हो गई। इसके साथ ही एनडीए के पांचवें उम्मीदवार शिवेश राम की जीत लगभग पक्की हो गयी है। महागठबंधन के चार विधायकों ने वोटिंग से दूरी बनाकर । इसका लाभ बीजेपी के शिवेश राम को मिला। शिवेश राम को 38 विधायकों का वोट मिला तो राजद के एडी सिंह को 37 मत मिले। भाजपा नेता ने इसे पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं की जीत बताया है तो जदयू विधायक मंजीत कुमार ने तंज कसा है कि उनके(महागठबंधन) पिंजड़े से चिड़िया उड़ गई और पता भी नहीं चला। अगर कोई मत बेकार या कैंसिल नहीं हुआ तो लोकसभा चुनाव 2024 में हार का सामने कर चुके शिवेश राम राज्य सभा सांसद होंगे। हालांकि अभी औपचारिक ऐलान बाकी है।

शिवेश राम की जीत को महागठबंधन के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। वोटिंग के बाद मतदान कक्ष से बाहर निकले शिवेश राम ने संभावित परिणाम पर काफी खुशी जताई। कहा कि पहली बार बीजेपी से रविदास समाज का कोई नेता राज्यसभा जा रहा है। भाजपा ने यह इतिहास कायम किया है। यह जीत उनकी नहीं बल्कि, पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं की है जो दिन रात भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं। महागठबंधन के चार विधायकों के वोट नहीं डालने पर उन्होंने अभिज्ञता जताई। कहा कि उनसे कोई बात या मुलाकात नहीं हुई। उन्होंने जीत के लिए सभी समर्थकों का आभार जताया। 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए ने उन्हें सासाराम से टिकट दिया था लेकिन, कांग्रेस के मनोज राम से पराजित हो गए थे। शिवेश राम के पिता मुनीलाल राम शहाबाद के कद्दावर नेता थे जो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मंत्री रहे।