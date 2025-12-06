Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsShivani Verma murder in misunderstanding by not teacher but another woman hired contract killers
गलतफहमी में हुआ टीचर शिवानी वर्मा का मर्डर; शिक्षक ने नहीं, दूसरी महिला ने सुपारी देकर मरवाया

गलतफहमी में हुआ टीचर शिवानी वर्मा का मर्डर; शिक्षक ने नहीं, दूसरी महिला ने सुपारी देकर मरवाया

संक्षेप:

अररिया जिले के नरपतगंज में स्कूल जा रही शिक्षिका शिवानी वर्मा की गोली मारकर हत्या गलतफहमी में हुई थी। हुस्न आरा नाम की महिला ने अपने पति से अवैध संबंध रखने वाली दूसरी शिक्षिका को मारने की सुपारी दी थी, शूटर ने शिवानी को मार दिया। पुलिस ने पूर्व में गिरफ्तार शिक्षक रंजीत वर्मा को छोड़ दिया है।

Dec 06, 2025 08:03 am ISTJayesh Jetawat हिन्दुस्तान, एक संवाददाता, नरपतगंज
share Share
Follow Us on

बिहार के अररिया जिले के नरपतगंज में हुए बीपीएससी शिक्षिका शिवानी वर्मा हत्याकांड में पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। शिवानी का मर्डर शिक्षक रंजीत कुमार वर्मा ने नहीं, बल्कि एक अन्य महिला ने गलतफहमी में करवा दिया। पुलिस ने पूर्व में गिरफ्तार शिक्षक रंजीत वर्मा को छोड़ दिया है। वहीं, इस केस की मुख्य आरोपी हुस्न आरा और दो शूटरों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि हुस्न आरा ने शूटरों को दूसरी शिक्षिका को मारने की सुपारी दी थी। मगर शूटरों ने गलतफहमी में स्कूल जा रही शिक्षिका शिवानी वर्मा की गोली मारकर हत्या कर दी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

अररिया के एसपी अंजनी कुमार ने शुक्रवार को कहा कि घटना की संवेदनशीलता एवं गंभीरता को देखते हुए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी फारबिसगंज के नेतृत्व में एक एसआईटी गठित की गई। एसआईटी ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले और घटना के आसपास के क्षेत्र का तकनीकी एवं वैज्ञानिक विश्लेषण किया। फिर हत्याकांड में शामिल शूटर की पहचान की गई।

इसके बाद पुलिस ने फारबिसगंज थाना क्षेत्र के रामपुर वार्ड संख्या एक के रहने वाले शूटर मो. मारूफ को गिरफ्तार किया। पूछताछ में उसने हत्याकांड कांड में अपनी संलिप्तता स्वीकार की। घटना में शामिल दूसरे शूटर फारबिसगंज रेफरल रोड के मो. सोहेल को भी गिरफ्तार किया गया। इसके बाद हत्या की मुख्य साजिशकर्ता रामपुर की रहने वाली हुस्न आरा पति मो. साकिर को भी गिरफ्तार किया गया। एसपी ने बताया कि इस केस में शामिल अन्य बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है।

टीचर का पति से अवैध संबंध, बीवी ने 3 लाख में दी थी सुपारी

मुख्य साजिशकर्ता हुस्न आरा के पति का एक शिक्षिका के साथ अवैध संबंध था। उसने अपने पति की प्रेमिका को रास्ते से हटाने के लिए शूटरों को 3 लाख रुपये में सुपारी दी थी। जिस शिक्षिका की हत्या की सुपारी दी गई, वो वारदात वाले दिन (3 दिसंबर को) छुट्टी पर थी। महिला द्वारा शूटरों को जो हुलिया बताया गया वो शिवानी वर्मा से मिलता-जुलता था। इसी कंफ्यूजन में शूटर ने शिवानी को स्कूल जाते समय बीच सड़क गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया।

ये भी पढ़ें:बेटी ने किया लव मैरिज, दामाद पर सास की हत्या का आरोप; थाना पहुंचा फेमिली ड्रामा

घर पहुंचे शिक्षक रंजीत वर्मा, पत्नी ने पुलिस को बोला- थैंक्यू

इस केस में पूर्व में गिरफ्तार किए गए शिक्षक रंजीत कुमार वर्मा को पुलिस ने शुक्रवार शाम छोड़ दिया। इसके बाद, परिजन ने राहत की सांस ली। रंजीत की पत्नी आकांक्षा वर्मा ने पुलिस को धन्यवाद कहते हुए कहा कि उनके पति शुरू से ही निर्दोष थे, सत्य की जीत हुई है। बता दें कि मृतका की बड़ी बहन की शिकायत के आधार पर पुलिस ने रंजीत को गिरफ्तार किया था।

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat
राजनीतिक, सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन और अपराध जैसे विषयों पर लिखना पसंद है। मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं, अभी बिहार कवर कर रहे हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे-2-न्यूज, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे संस्थानों में काम कर चुके हैं। समाचार के अलावा साहित्य पठन-लेखन में भी रुचि है। और पढ़ें
Bihar Teacher Murder In Bihar Araria News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।