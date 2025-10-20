शांतनु जीत नहीं पाता, लेकिन शरद यादव के कर्ज से मुक्त हो जाते लालू; शिवानंद तिवारी भी बोल पड़े

संक्षेप: शिवानंद तिवारी ने लिखा, ‘परिवार के लोग और विशेष रूप से उनकी पत्नी रेखा जी की इच्छा थी की शरद के स्थान पर उनके बेटे शांतनु को लोकसभा का चुनाव लड़वा दिया जाये लेकिन वह अवसर उसे नहीं मिला।’

बिहार चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल ने शरद यादव के बेटे शांतनु यादव को टिकट नहीं दिया है। शांतनु मधेपुरा सीट से टिकट के दावेदार माने जा रहे थे। शांतनु को टिकट नहीं मिलने पर शिवानंद तिवारी का दर्द छलका है। शिवानंद तिवारी ने फेसबुक पोस्ट के जरिए अपना दर्द बयां किया है। राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने फेसबुक पर लिखा, 'शरद यादव का बेटा चुनाव नहीं लड़ पाया। बहुत पीड़ा हुई। शरद जी से पहली मर्तबा मैं 1969 में मिला था। उस साल संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी का राष्ट्रीय सम्मेलन जबलपुर में ही हुआ था। उसी साल पुरी के शंकराचार्य के विरुध्द छुआ-छूत विरोधी क़ानून के तहत मैंने पटना केस किया था। उस मुकदमे की वजह से मेरा नाम ख़बरों में सुर्खियों में था। पार्टी ने उक्त राष्ट्रीय सम्मेलन में मुझे डेलिगेट बना दिया था। उसके एक या दो दिन पहले उस मुकदमे की तारीख थी।

मेरे वकील ने जबलपुर सम्मेलन जाने का हवाला देते हुए उसकी तारीख आगे बढ़वा दी थी। देश भर में वह मुकदमा चर्चा का विषय हो गया था। मुकदमे की प्रत्येक गतिविधि की खबर अख़बारों में छपती थी। जब मैं पार्टी के सम्मेलन में शामिल होने के लिये जबलपुर पहुँचा तो मुझे याद है कि वहाँ के किसी एक अख़बार ने शीर्षक लगाया था 'शिवानन्द तिवारी जबलपुर में।

शरद जी वहाँ के स्थानीय इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र संघ के अध्यक्ष थे। उस सम्मेलन में वे भी वालंटियर थे। पता लगाते हुए वे मेरे कमरे में पहुँचे। अपने कॉलेज के गेट पर मेरी सभा कराने के लिए उन्होंने मुझे आमंत्रण दिया लेकिन मैं गया नहीं। शरद जी से वह मेरी पहली मुलाक़ात थी। उसके बाद तो गंगा से बहुत पानी बह गयाय़ समाजवादी राजनीति में वे बड़े नेता के तौर पर उभरे।

जबलपुर और बदायूं में चुनाव हारने के बाद वे बिहार आए। बिहार से सांसद बनने के पहले से ही वे यहां की राजनीति से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए थे। मैंने बहुत क़रीब से देखा है। कर्पूरी जी और तिवारी जी की पीढ़ी के बाद जो दो नेता उस धारा में उभरे इन दोनों की राजनीति में शरद जी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। विशेष रूप से लालू जी की राजनीति मे। अपने अंतिम दिनों में शरद जी एक तरह से राजनीति के बियाबान में चले गए थे। अंतिम दिनों में उन्होंने लालू जी की पार्टी से अपने को जोड़ लिया था।

मधेपुरा को शरद जी ने अपना घर बना लिया था। ज़मीन लेकर अच्छा ख़ासा वहाँ उन्होंने घर बना लिया है। शरद जी की दो संतान हैं। एक बेटी और एक बेटा। परिवार के लोग और विशेष रूप से उनकी पत्नी रेखा जी की इच्छा थी की शरद के स्थान पर उनके बेटे शांतनु को लोकसभा का चुनाव लड़वा दिया जाये लेकिन वह अवसर उसे नहीं मिला।