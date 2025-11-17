Hindustan Hindi News
बागी हो गए शिवानंद; कहा- इस चुनाव ने लालू को धरती सुंघा दिया, राजद की राजनीति का अवसान

बागी हो गए शिवानंद; कहा- इस चुनाव ने लालू को धरती सुंघा दिया, राजद की राजनीति का अवसान

संक्षेप: शिवानंद तिवारी ने कहा कि इस चुनाव ने लालू यादव को धरती सुंघा दिया है। मैं लालू यादव का नाम ले रहा हूँ, तेजस्वी का नहीं. क्योंकि तेजस्वी का अपना कोई व्यक्तित्व नहीं है। यह लालू यादव की ही आधुनिक प्रतिकृति है। आपादमस्तक अहंकार से चूर।

Mon, 17 Nov 2025 10:22 AMNishant Nandan हिन्दुस्तान टीम
बिहार चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल की बुरी हार चर्चा में है। इस करारी शिकस्त के बाद अब पूर्व मंत्री शिवानंद तिवारी ने राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर हमला किया है। कभी लालू प्रसाद यादव के करीबी रहे शिवानंद तिवारी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बिहार का यह चुनाव कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण है। यह पहला चुनाव है जिसमें भाजपा अपने सहयोगियों के साथ बहुमत में आती दिखाई दे रही है। यह अलग बात है कि अभी वह कुछ दिनों तक नीतीश जी को ही मुख्यमंत्री बनाए रखेगी। बिहार में अपनी सरकार बनाना भाजपा का सपना रहा है।

संपूर्ण हिंदी पट्टी में बिहार ही एकमात्र ऐसा प्रदेश है जहां भाजपा अबतक अपनी सरकार नहीं बना पाई है। बिहार बुद्ध की धरती है। यहीं चंपारण के सत्याग्रह के ज़रिए महात्मा गाँधी संपूर्ण देश में जाने गये। यह लोहिया और जयप्रकाश के संघर्ष की धरती है। इस धरती ने अब तक स्वतंत्र रूप से हिंदुत्व की विचारधारा को अपनी धरती पर फलने फूलने नहीं दिया है। आज भी भाजपा यहां अन्य दलों से आयातित लोगों के कंधों पर ही टिकी हुई है। इन सबके बावजूद अपनी सरकार बनाने के सपने को साकार करने के चौखट तक तो भाजपा पहुँच ही गई है।

तेजस्वी यादव का अपना कोई व्यक्तित्व नहीं- शिवानंद तिवारी

बागी तेवर दिखाते हुए शिवानंद तिवारी ने आगे कहा कि इस चुनाव ने लालू यादव को धरती सुंघा दिया है। मैं लालू यादव का नाम ले रहा हूँ, तेजस्वी का नहीं. क्योंकि तेजस्वी का अपना कोई व्यक्तित्व नहीं है। यह लालू यादव की ही आधुनिक प्रतिकृति है। आपादमस्तक अहंकार से चूर। यह चुनाव लालू राजनीति के अवसान का भी स्पष्ट संकेत है। लालू की राजनीति की तो 2010 में ही इतिश्री हो गई थी।

उस चुनाव में लालू यादव की पार्टी के मात्र बाईस विधायक ही विधान सभा में पहुँचे थे। हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि लालू जी की पार्टी को मुख्य विपक्षी दल की मान्यता भी नहीं मिल पाई थी, जबकि परिस्थितियों ने लालू यादव को एक समय मुख्यमंत्री बना दिया था।

