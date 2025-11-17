बागी हो गए शिवानंद; कहा- इस चुनाव ने लालू को धरती सुंघा दिया, राजद की राजनीति का अवसान

संक्षेप: शिवानंद तिवारी ने कहा कि इस चुनाव ने लालू यादव को धरती सुंघा दिया है। मैं लालू यादव का नाम ले रहा हूँ, तेजस्वी का नहीं. क्योंकि तेजस्वी का अपना कोई व्यक्तित्व नहीं है। यह लालू यादव की ही आधुनिक प्रतिकृति है। आपादमस्तक अहंकार से चूर।

बिहार चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल की बुरी हार चर्चा में है। इस करारी शिकस्त के बाद अब पूर्व मंत्री शिवानंद तिवारी ने राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर हमला किया है। कभी लालू प्रसाद यादव के करीबी रहे शिवानंद तिवारी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बिहार का यह चुनाव कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण है। यह पहला चुनाव है जिसमें भाजपा अपने सहयोगियों के साथ बहुमत में आती दिखाई दे रही है। यह अलग बात है कि अभी वह कुछ दिनों तक नीतीश जी को ही मुख्यमंत्री बनाए रखेगी। बिहार में अपनी सरकार बनाना भाजपा का सपना रहा है।

संपूर्ण हिंदी पट्टी में बिहार ही एकमात्र ऐसा प्रदेश है जहां भाजपा अबतक अपनी सरकार नहीं बना पाई है। बिहार बुद्ध की धरती है। यहीं चंपारण के सत्याग्रह के ज़रिए महात्मा गाँधी संपूर्ण देश में जाने गये। यह लोहिया और जयप्रकाश के संघर्ष की धरती है। इस धरती ने अब तक स्वतंत्र रूप से हिंदुत्व की विचारधारा को अपनी धरती पर फलने फूलने नहीं दिया है। आज भी भाजपा यहां अन्य दलों से आयातित लोगों के कंधों पर ही टिकी हुई है। इन सबके बावजूद अपनी सरकार बनाने के सपने को साकार करने के चौखट तक तो भाजपा पहुँच ही गई है।

तेजस्वी यादव का अपना कोई व्यक्तित्व नहीं- शिवानंद तिवारी बागी तेवर दिखाते हुए शिवानंद तिवारी ने आगे कहा कि इस चुनाव ने लालू यादव को धरती सुंघा दिया है। मैं लालू यादव का नाम ले रहा हूँ, तेजस्वी का नहीं. क्योंकि तेजस्वी का अपना कोई व्यक्तित्व नहीं है। यह लालू यादव की ही आधुनिक प्रतिकृति है। आपादमस्तक अहंकार से चूर। यह चुनाव लालू राजनीति के अवसान का भी स्पष्ट संकेत है। लालू की राजनीति की तो 2010 में ही इतिश्री हो गई थी।