अनंत सिंह की बेटी शिवांगी की शाही शादी पर शिवानंद तिवारी ने कहा है कि यह गरीबों के जले पर नमक छिड़कने जैसा है।

बिहार के चर्चित बाहुबली नेता और मोकामा के विधायक अनंत सिंह की बेटी शिवांगी सिंह की 25 नवंबर को शाही अंदाज में शादी हो रही है। इस शादी की शाही तैयारी पर समाजवादी नेता शिवानंद तिवारी ने चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि गरीबी की मार झेल रहे बिहार में शादी में इस प्रकार से भारी भरकम खर्च करना गरीबों के जले पर नमक छिड़कने जैसा है। इस शादी में आमंत्रित अतिथियों के बहाने उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर भी निशाना साधा है।

सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक पर उन्होंनें अनंत सिंह का नाम लिए बगैर पोस्ट किया है। उन्होंने कहा है कि बिहार देश के सबसे गरीब राज्यों में है। बड़ी-बड़ी सड़कें बन गई हैं और राजधानी में विकास का तामझाम भी दिखाई देता है, लेकिन समाज की वास्तविक आज भी स्थिति बेहद खराब है। राज्य के 40 से 45 प्रतिशत बच्चों को पर्याप्त पोषण नहीं मिल पाता। उम्र के हिसाब से उनकी लंबाई नहीं बढ़ती और लंबाई के अनुपात में उनका वजन नहीं होता।

गरीबी का मजाक उड़ाया जा रहा उन्होंने आगे कहा है कि ऐसे गरीब राज्य में एक शादी के नाम पर जिस तरह धन और वैभव का प्रदर्शन हो रहा है, वह अश्लील लगता है। लगता है जैसे बिहार की गरीबी का मजाक उड़ाया जा रहा है। यह गरीबों के जले पर नमक छिड़कने के समान है।

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर तंज शादी के बहाने शिवानंद तिवारी ने बिहार के मुख्यंत्री सम्राट चौधरी पर तंज कसा है। इस समारोह की शोभा बढ़ाने के लिए बड़े-बड़े लोग, मंत्री और संभवतः मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। वे इस धन के अश्लील प्रदर्शन में शामिल होकर अनजाने में ही उसे सामाजिक और सार्वजनिक वैधता प्रदान करेंगे। विडंबना यह है कि हमारे समाज में अश्लीलता पर ताली बजाना ही सामाजिक चरित्र बनता जा रहा है।

दस बीघा में रजवाड़े जैसा पंडाल, 150 व्यंजन अनंत सिंह की बेटी की शादी में बाराती और मेहमानों के स्वागत के लिए करीब 10 बीघा जमीन पर पंडाल बनाया जा रहा है। पंडाल को राजा-महाराजा के परिसर जैसा लुक दिया जा रहा है। राजस्थानी स्टाइल मे 100 फीट लंबा और 30 फीट चौड़ा जयमाला स्टेज बनाया जा रहा है। करीब चार लाख मेहमानों के पहुंचने का अनुमान है जिनके लिए 150 प्रकार के व्यंजन और पकवान तैयार किए जा रहे हैं। अनंत सिंह ने अपने समर्थकों को खुला निमंत्रण दिया है। खाना बनाने वालों ने बताया कि करीब 50 लाख मिठाई बनाई जाएगी। शादी में बड़ी- बड़ी राजनैतिक हस्तियों के शामिल होने का अनुमान है। 20 नवंबर को फलदान तिलक में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह समेत कई बड़े चेहरे शामिल हुए।

घुड़दौड़ का आयोजन, इनाम में 4व्हीलर गाड़ी थार अनंत सिंह ने अपनी बेटी की शादी के मौके पर घोड़ा रेस का आयोजन किया है। कई राज्यों से घोड़े अनंत सिंह के गांव नदवां पहुंच चुके हैं। शादी के दिन 25 नवंबर को दिन में घुड़दौड़ होगा। बारिश के कारण मैदान गीला हो गया जिसे ठीक कराने में छोटे सरकार खुद जुटे हुए हैं। बाहर से सुखी मिट्टी लाकर ट्रैक बनाया जा रहा है। इस रेस में पहले प्रथम पुरस्कार जीतने वाले को थार गाड़ी दी जाएगी। दूसरा पुरस्कार बाइक और तृतीय पुरस्कार के रूप में स्कूटी दी जाएगी।