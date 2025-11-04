दुलारचंद से वोट मांगने लालू को लेकर गए थे नीतीश; शिवानंद को याद आई 1991 की कहानी

संक्षेप: मोकामा में बाहुबली दुलारचंद यादव की हत्या पर राजद नेता शिवानंद तिवारी ने 1991 में वोट के लिए नीतीश कुमार और लालू यादव के दुलारचंद यादव के गांव जाकर उनसे मिलने को याद किया है।

पटना जिले के मोकामा में चुनाव प्रचार के दौरान जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) और जन सुराज पार्टी (जेएसपी) के समर्थकों की झड़प में मोकामा टाल के दबंग नेता दुलारचंद यादव की हत्या के बाद राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने 1991 के उस चुनाव की याद दिलाई है, जब वोट के लिए लालू यादव को साथ लेकर नीतीश कुमार दुलारचंद यादव का समर्थन लेने उनके गांव गए थे। दुलारचंद यादव भले इस चुनाव में जन सुराज के कैंडिडेट पीयूष प्रियदर्शी के साथ घूम रहे थे लेकिन वो राजद के नेता थे और राजद से पीयूष को टिकट दिलाने की कोशिश कर रहे थे।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

नीतीश कुमार 1991 में बाढ़ लोकसभा सीट से दूसरी बार चुनाव लड़े थे और जीते। नीतीश बाढ़ से लगातार पांच बार सांसद रहे और बाद में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मंत्री भी रहे। लालू यादव और नीतीश कुमार के साथ राजनीति कर चुके शिवानंद तिवारी ने फेसबुक पोस्ट में दुलारचंद यादव को याद किया है। आगे की बात शिवानंद तिवारी के शब्दों में.

“मोकामा सुर्खियों में है। नामी-नामी लोग आमने-सामने हैं। कई क्षेत्रों में उम्मीदवार दर्जनों गाड़ियों का काफिला अपने पीछे लेकर चल रहे हैं। उन गाड़ियों में मारक हथियारों से लैस उनके गुर्गे होते हैं। आज तक बिहार के किसी भी चुनाव में ऐसा दृश्य देखने को नहीं मिला था। स्वाभाविक है कि ऐसा दृश्य सत्ताधारी दल के उम्मीदवारों के साथ ज्यादा देखने को मिल रहा है। चुनाव आयोग का तो कहना ही क्या? वह तो सरकार के साथ हमविस्तर है। कल जो वारदात हुई उसमें दुलारचंद यादव मारे गये। उनका फोटो देखा। उनके खास मूंछ के साथ। उस मूंछ के बगैर मैं दुलारचंद की कल्पना नहीं कर सकता था।