तेजस्वी गुम हैं, तेजप्रताप छाया हुआ है.., शिवानंद तिवारी ने RJD नेता को फिर घेरा

शिवानंद ने कहा कि 10 सर्कुलर रोड (राबड़ी आवास) में सन्नाटा है। वही 10 नंबर जहां बिहार के कोने-कोने से राजद कार्यकर्ता पहुंचते थे। दही चूड़ा तो बहाना होता था। असल तो नेताओं से देखा-देखी होती थी। दरस-परस और दण्ड प्रणाम होता था।

Jan 15, 2026 08:03 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान ब्यूरो, पटना
जनशक्ति जनत दल सुप्रीमो और पूर्व विधायक तेजप्रताप यादव के घर मकर संक्रांति के अवसर पर दही-चूड़ा भोज काफी चर्चा में रहा। इस भोज में लालू प्रसाद यादव सबसे पहले पहुंचे। हालांकि, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव भोज में शामिल नहीं हुए। इसे लेकर सियासत भी खूब हो रही है। इसे लेकर अब पूर्व मंत्री शिवानंद तिवारी ने एक बार फिर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर हमला बोला है। बुधवार को जारी बयान में कहा कि मकर संक्रांति का दही चूड़ा भोज राजनीति के रंग में डूबा हुआ है। इस रंग में कोई एक व्यक्ति सराबोर दिखाई दे रहा है तो उसका नाम तेजप्रताप है। तेजस्वी तो बिल्कुल ओझल हैं।

शिवानंद ने कहा कि 10 सर्कुलर रोड (राबड़ी आवास) में सन्नाटा है। वही 10 नंबर जहां बिहार के कोने-कोने से राजद कार्यकर्ता पहुंचते थे। दही चूड़ा तो बहाना होता था। असल तो नेताओं से देखा-देखी होती थी। दरस-परस और दण्ड प्रणाम होता था। सब यहां से नई ऊर्जा के साथ अपने इलाक़े में लौटते थे। चुनाव नतीजे से पस्त कार्यकर्ताओं को दिलासा की जरूरत थी।

लेकिन जब नेता ही पस्त है, मैदान में कहीं नज़र ही नहीं आ रहा है तो ऐसे में भविष्य के लिए दल को कौन ऊर्जान्वित करेगा। आज तेजस्वी गुम हैं। तेजप्रताप छाया हुआ है। जिन लोगों ने तेजस्वी को मुख्यमंत्री की शपथ के लिए तारीख़ तय करवा दी थी, इस रास्ते में तेजप्रताप को बड़ा अवरोध बताकर उसको निकाल बाहर किया था, पता नहीं वे लोग कहां हैं।

