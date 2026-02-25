बिहार में बनेगा शिव सर्किट; गरीबनाथ, सुल्तानगंज, हरिहरनाथ, उगना महादेव समेत ये मंदिर लिस्ट में

Hindustan Hindi News
Feb 25, 2026 10:37 pm ISTSudhir Kumar पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो
मंत्री डॉ. दिलीप जायसवाल ने विधानसभा में विनय कुमार चौधरी और अन्य के ध्यानाकर्षण का जवाब दिया। कहा कि बिहार में शिव सर्किट का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए वह भारत सरकार को प्रस्ताव भेजेंगे।

बिहार में शिव सर्किट का निर्माण होगा। राज्य सरकार ने इस दिशा में पहल शुरू कर दी है। इसके लिए पहले कार्ययोजना बनाई जाएगी। इसके बाद इसके विकास पर जोर दिया जाएगा। इस संबंध में बुधवार को बिहार विधानसभा और विधान परिषद में अलग-अलग सवालों के जवाब में राज्य सरकार ने शिव सर्किट के विकास की पहल की जानकारी दी।

पथ निर्माण मंत्री डॉ. दिलीप जायसवाल ने विधानसभा में विनय कुमार चौधरी और अन्य के ध्यानाकर्षण का जवाब दिया। कहा कि बिहार में शिव सर्किट का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए वह भारत सरकार को प्रस्ताव भेजेंगे। कहा कि राज्य में जितने भी पौराणिक शिव मंदिर हैं, वहां तक के आवागमन को दुरुस्त किया जाएगा। आवश्यकतानुसार पथों का निर्माण किया जाएगा, ताकि इन सभी मंदिरों के बीच बेहतर संपर्कता उपलब्ध रहे। उन्होंने विधायकों से अपील की कि उनके क्षेत्र के में ऐसे जो भी पौराणिक शिव मंदिर हैं, उनकी जानकारी उपलब्ध कराएं। ऐसे सभी विधायकों की टीम बनाकर उनके साथ समीक्षा बैठक की जाएगी। विधान परिषद में अशोक कुमार के सवाल के जवाब में पर्यटन मंत्री अरुण शंकर प्रसाद ने कहा कि शिव सर्किट बनाने की योजना है। राज्य के प्रसिद्ध शिव मंदिरों की सूची जिलों से मांगी गई है। इसके लिए विभाग की ओर से सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखा गया है।

बिहार के सुप्रसिद्ध शिव मंदिर शिव सर्किट में शामिल होंगे

बिहार के सुप्रसिद्ध शिव मंदिर शिव सर्किट में शामिल होंगे, जो मंदिर इसमें शामिल नहीं हैं, उन्हें स्थानीय लोकप्रियता के आधार पर शिव सर्किट में शामिल किया जाएगा। राज्य में कई महत्वपूर्ण स्थानों पर सुप्रसिद्ध शिवालय स्थापित हैं और वहां सालों भर स्थानीय पर्यटकों के साथ धार्मिक पर्यटकों का भी आना-जाना होता है।

ये मंदिर शिव सर्किट में होंगे शामिल-

सोनपुर के बाबा हरिहरनाथ मंदिर

मधुबनी के पंडोल के भवानीपुर में स्थित उगना महादेव मंदिर व रहिका में कपिलेश्वर मंदिर,

हाजीपुर के जडुआ में पतालेश्वर महादेव मंदिरभागलपुर में बूढ़ानाथ मंदिर, गयाजी के गुरुआ में बैजूधाम मंदिर

मुजफ्फरपुर में गरीबनाथ मंदिर

पटना के खुशरूपुर स्थित बैकटपुर में स्थित बैकुंठपुरधाम शिव मंदिर,

बक्सर में बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ मंदिर,

भागलपुर के सुल्तानगंज स्थित बाबा अजगैबीनाथ मंदिर,

पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में हाल ही में निर्मित विराट रामायण मंदिर,

लखीसराय में अशोक धाम मंदिर,

दरभंगा में कुशेश्वर स्थान शिव मंदिर,

मधेपुरा में सिंघेश्वर महादेव मंदिर,

शिवहर में देकुली शिव मंदिर

बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड के तहत 61 शिवालय चिह्नित

बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड के तहत बिहार में 61 शिवालय चिह्नित हैं। हालांकि, पर्यटन विभाग ने अबतक इन मंदिरों की सूची हासिल करने के लिए धार्मिक न्यास बोर्ड से कोई संपर्क नहीं किया है। धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष प्रो. रणवीर नंदन के पदभार संभालने के बाद इन शिवालयों में पिछले साल श्रावण मास में मंदिरों के ट्रस्ट एवं प्रबंधनों के माध्यम से श्रद्धालुओं के लिए विशेष इंतजाम कराए गए थे। वहीं, सोमनाथ मंदिर के 1,000 वर्ष (1026-2026) पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मधुबनी स्थित सौराठ स्थित सोमनाथ महादेव मंदिर सहित सभी शिवमंदिरों में विशेष पूजा - अर्चना का आयोजन किया गया । इसमें बिहार सहित अन्य राज्यों के श्रद्धालु भी बड़ी संख्या में शामिल हुए। शिव सर्किट के बनने से राज्य में धार्मिक पर्यटन का विकास होगा।

