बिहार में बनेगा शिव सर्किट; गरीबनाथ, सुल्तानगंज, हरिहरनाथ, उगना महादेव समेत ये मंदिर लिस्ट में

बिहार में शिव सर्किट का निर्माण होगा। राज्य सरकार ने इस दिशा में पहल शुरू कर दी है। इसके लिए पहले कार्ययोजना बनाई जाएगी। इसके बाद इसके विकास पर जोर दिया जाएगा। इस संबंध में बुधवार को बिहार विधानसभा और विधान परिषद में अलग-अलग सवालों के जवाब में राज्य सरकार ने शिव सर्किट के विकास की पहल की जानकारी दी।

पथ निर्माण मंत्री डॉ. दिलीप जायसवाल ने विधानसभा में विनय कुमार चौधरी और अन्य के ध्यानाकर्षण का जवाब दिया। कहा कि बिहार में शिव सर्किट का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए वह भारत सरकार को प्रस्ताव भेजेंगे। कहा कि राज्य में जितने भी पौराणिक शिव मंदिर हैं, वहां तक के आवागमन को दुरुस्त किया जाएगा। आवश्यकतानुसार पथों का निर्माण किया जाएगा, ताकि इन सभी मंदिरों के बीच बेहतर संपर्कता उपलब्ध रहे। उन्होंने विधायकों से अपील की कि उनके क्षेत्र के में ऐसे जो भी पौराणिक शिव मंदिर हैं, उनकी जानकारी उपलब्ध कराएं। ऐसे सभी विधायकों की टीम बनाकर उनके साथ समीक्षा बैठक की जाएगी। विधान परिषद में अशोक कुमार के सवाल के जवाब में पर्यटन मंत्री अरुण शंकर प्रसाद ने कहा कि शिव सर्किट बनाने की योजना है। राज्य के प्रसिद्ध शिव मंदिरों की सूची जिलों से मांगी गई है। इसके लिए विभाग की ओर से सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखा गया है।

बिहार के सुप्रसिद्ध शिव मंदिर शिव सर्किट में शामिल होंगे बिहार के सुप्रसिद्ध शिव मंदिर शिव सर्किट में शामिल होंगे, जो मंदिर इसमें शामिल नहीं हैं, उन्हें स्थानीय लोकप्रियता के आधार पर शिव सर्किट में शामिल किया जाएगा। राज्य में कई महत्वपूर्ण स्थानों पर सुप्रसिद्ध शिवालय स्थापित हैं और वहां सालों भर स्थानीय पर्यटकों के साथ धार्मिक पर्यटकों का भी आना-जाना होता है।

ये मंदिर शिव सर्किट में होंगे शामिल- सोनपुर के बाबा हरिहरनाथ मंदिर

मधुबनी के पंडोल के भवानीपुर में स्थित उगना महादेव मंदिर व रहिका में कपिलेश्वर मंदिर,

हाजीपुर के जडुआ में पतालेश्वर महादेव मंदिरभागलपुर में बूढ़ानाथ मंदिर, गयाजी के गुरुआ में बैजूधाम मंदिर

मुजफ्फरपुर में गरीबनाथ मंदिर

पटना के खुशरूपुर स्थित बैकटपुर में स्थित बैकुंठपुरधाम शिव मंदिर,

बक्सर में बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ मंदिर,

भागलपुर के सुल्तानगंज स्थित बाबा अजगैबीनाथ मंदिर,

पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में हाल ही में निर्मित विराट रामायण मंदिर,

लखीसराय में अशोक धाम मंदिर,

दरभंगा में कुशेश्वर स्थान शिव मंदिर,

मधेपुरा में सिंघेश्वर महादेव मंदिर,

शिवहर में देकुली शिव मंदिर

बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड के तहत 61 शिवालय चिह्नित