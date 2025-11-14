Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsSherghati Assembly Seat Result 2025 who will win RJD Pramod Kumar Verma vs LJPRV Uday Kumar Singh election counting
Sherghati Result LIVE: शेरघाटी सीट नतीजा, RJD के प्रमोद कुमार को हरा पाएंगे LJPRV के उदय कुमार सिंह?

Sherghati Result LIVE: शेरघाटी सीट नतीजा, RJD के प्रमोद कुमार को हरा पाएंगे LJPRV के उदय कुमार सिंह?

संक्षेप: Sherghati Assembly Seat Result LIVE 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में शेरघाटी सीट पर राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के प्रमोद कुमार वर्मा और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के उदय कुमार सिंह के बीच हार-जीत की लड़ाई है। आज रिजल्ट आएगा जिसके लिए मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी।

Fri, 14 Nov 2025 05:30 AMAmit Kumar लाइव हिन्दुस्तान, शेरघाटी
share Share
Follow Us on

Sherghati Assembly Seat Result LIVE 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में गया जिले की शेरघाटी सीट पर नतीजों के लिए सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो रही है। शेरघाटी सीट पर राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के प्रमोद कुमार वर्मा और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के उदय कुमार सिंह के बीच हार-जीत की लड़ाई है। 2020 में शेरघाटी सीट पर राजद ने कब्जा जमाया था। राजद की मंजू अग्रवाल ने 2020 का चुनाव जीता था लेकिन इस बार राजद ने प्रमोद कुमार वर्मा को टिकट दिया है। वहीं एनडीए की ओर से ये सीट चिराग पासवान के नेतृत्व वाली लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के हिस्से में गई है। शेरघाटी सीट पर 11 नवंबर को दूसरे चरण में मतदान हुआ था।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

बता दें कि सबसे पहले पोस्टल बैलट की गिनती होती है और उसके बाद ईवीएम के वोट गिने जाते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के भरोसेमंद अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान की साइट पर बार-बार आइए और पूरे राज्य के साथ-साथ अपने क्षेत्र, जिले और अपनी सीट की मतगणना का अपडेट लेते रहिए।

सीट का प्रोफाइल और वोटर बेस

शेरघाटी विधानसभा सीट सामान्य श्रेणी की है। यहां कुल मतदाता लगभग 2.77 लाख हैं, जिनमें से 90.22% ग्रामीण हैं- केवल 9.78% शहरी। 2020 के चुनाव में 63.03% मतदान हुआ था। अनुसूचित जाति (SC) मतदाता 34.2% हैं, जो किसी भी गठबंधन के लिए 'गेम चेंजर' साबित हो सकते हैं। मुस्लिम वोटर करीब 14.5% हैं। इसके अलावा, यादव, कुशवाहा और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) की अच्छी संख्या है।

Bihar Exit Polls, बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।

शेरघाटी का राजनीतिक इतिहास उतार-चढ़ाव भरा रहा है। 2010 में पुनर्स्थापना के बाद JD(U) ने लगातार दो बार (2010 और 2015) कब्जा किया, लेकिन 2020 में RJD ने छीन लिया। खास बात- 2020 में LJP के चिराग पासवान के अकेले चुनाव लड़ने से NDA को नुकसान हुआ, जहां LJP को 24,107 वोट मिले। इस बार सीट चिराग के खाते में गई है।

Amit Kumar

लेखक के बारे में

Amit Kumar
अमित कुमार एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में नौ वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। हिन्दुस्तान डिजिटल के साथ जुड़ने से पहले अमित ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया है। अमित ने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला (डिजिटल) से की। इसके अलावा उन्होंने वन इंडिया, इंडिया टीवी और जी न्यूज जैसे मीडिया हाउस में काम किया है, जहां उन्होंने न्यूज रिपोर्टिंग व कंटेंट क्रिएशन में अपनी स्किल्स को निखारा। अमित ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से हिंदी जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा और गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी, हिसार से मास कम्युनिकेशन में मास्टर (MA) किया है। अपने पूरे करियर के दौरान, अमित ने डिजिटल मीडिया में विभिन्न बीट्स पर काम किया है। अमित की एक्सपर्टीज पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म, इंटरनेट रिपोर्टिंग और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग सहित विभिन्न क्षेत्रों में फैली हुई है। अमित नई मीडिया तकनीकों और पत्रकारिता पर उनके प्रभाव को लेकर काफी जुनूनी हैं। और पढ़ें
Sherghati Bihar Elections Bihar Assembly Elections अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।