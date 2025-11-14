Sherghati Result LIVE: शेरघाटी सीट नतीजा, RJD के प्रमोद कुमार को हरा पाएंगे LJPRV के उदय कुमार सिंह?
संक्षेप: Sherghati Assembly Seat Result LIVE 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में शेरघाटी सीट पर राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के प्रमोद कुमार वर्मा और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के उदय कुमार सिंह के बीच हार-जीत की लड़ाई है। आज रिजल्ट आएगा जिसके लिए मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी।
Sherghati Assembly Seat Result LIVE 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में गया जिले की शेरघाटी सीट पर नतीजों के लिए सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो रही है। शेरघाटी सीट पर राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के प्रमोद कुमार वर्मा और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के उदय कुमार सिंह के बीच हार-जीत की लड़ाई है। 2020 में शेरघाटी सीट पर राजद ने कब्जा जमाया था। राजद की मंजू अग्रवाल ने 2020 का चुनाव जीता था लेकिन इस बार राजद ने प्रमोद कुमार वर्मा को टिकट दिया है। वहीं एनडीए की ओर से ये सीट चिराग पासवान के नेतृत्व वाली लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के हिस्से में गई है। शेरघाटी सीट पर 11 नवंबर को दूसरे चरण में मतदान हुआ था।
बता दें कि सबसे पहले पोस्टल बैलट की गिनती होती है और उसके बाद ईवीएम के वोट गिने जाते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के भरोसेमंद अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान की साइट पर बार-बार आइए और पूरे राज्य के साथ-साथ अपने क्षेत्र, जिले और अपनी सीट की मतगणना का अपडेट लेते रहिए।
सीट का प्रोफाइल और वोटर बेस
शेरघाटी विधानसभा सीट सामान्य श्रेणी की है। यहां कुल मतदाता लगभग 2.77 लाख हैं, जिनमें से 90.22% ग्रामीण हैं- केवल 9.78% शहरी। 2020 के चुनाव में 63.03% मतदान हुआ था। अनुसूचित जाति (SC) मतदाता 34.2% हैं, जो किसी भी गठबंधन के लिए 'गेम चेंजर' साबित हो सकते हैं। मुस्लिम वोटर करीब 14.5% हैं। इसके अलावा, यादव, कुशवाहा और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) की अच्छी संख्या है।
शेरघाटी का राजनीतिक इतिहास उतार-चढ़ाव भरा रहा है। 2010 में पुनर्स्थापना के बाद JD(U) ने लगातार दो बार (2010 और 2015) कब्जा किया, लेकिन 2020 में RJD ने छीन लिया। खास बात- 2020 में LJP के चिराग पासवान के अकेले चुनाव लड़ने से NDA को नुकसान हुआ, जहां LJP को 24,107 वोट मिले। इस बार सीट चिराग के खाते में गई है।