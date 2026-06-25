शिवहर में मुहर्रम से पहले भारी बवाल, दो गुटों में चले लाठी-डंडे और ईंट-पत्थर; 15 लोग घायल
बिहार के शिवहर शहर में गुरुवार को मुहर्रम की तैयारी में ताजिया जुलूस लेकर निकले दो अखाड़ों के बीच हिंसक भिड़ंत्त हो गई। दोनों गुटों की ओर से जमकर लाठी डंडे और ईंट-पत्थर चलाए गए। इसमें 15 लोगों के घायल होने की सूचना है।
बिहार के शिवहर में गुरुवार को मुहर्रम से एक दिन पहले जमकर बवाल हो गया। ताजिया जुलूस की तैयारी के लिए निकले अखाड़ों के बीच भिड़ंत्त हो गई। देखते ही देखते विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। दो गुटों के लोग आपस में पत्थरबाजी और मारपीट करने लगे। इससे मौके पर तनाव की स्थिति बन गई। दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी-डंडे और ईंट-पत्थर चले। इस टकराव में 10 से 15 लोगों के घायल होने की सूचना है। दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर हमला करने का आरोप लगाया है।
जानकारी के अनुसार, शिवहर गर परिषद क्षेत्र में गुरुवार को मुहर्रम की तैयारी चल रही थी। विभिन्न अखाड़ों से जुड़े लोग ताजिया जुलूस लेकर प्रैक्टिस के लिए जब निकले, तो माहौल बिगड़ गया। बताया जा रहा है कि थाना रोड पर अखाड़ों की क्रॉसिंग हुई। इस दौरान वार्ड संख्या-7 के इस्लामिया अखाड़ा और वार्ड संख्या-8 के मंसूरिया अखाड़ा के बीच रास्ता देने को लेकर विवाद शुरू हुआ।
एक बार माहौल शांत हुआ, दूसरी बार फिर गर्मा गया
इसके बाद प्रारंभिक स्तर पर मामला शांत करा दिया गया। हालांकि, कुछ देर बाद गांधी चौक के पास दोनों पक्ष फिर आमने-सामने आ गए। इसके बाद लाठी-डंडे चलने लगे और जमकर ईंट-पत्थरबाजी हुई। घटना की सूचना मिलते ही एसडीपीओ अनुशील कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित किया।
75 लोगों पर एफआईआर, 45 नामजद
एसडीपीओ ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नगर थाना प्रभारी रविंद्र पाल ने बताया कि दोनों पक्षों को मिलाकर 45 नामजद एवं 30 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। फिलहाल क्षेत्र में स्थिति सामान्य है और पुलिस निगरानी रख रही है।
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लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।