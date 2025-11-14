Hindustan Hindi News
Sheohar Result LIVE: शिवहर चुनाव नतीजा; JDU से डॉ श्वेता गुप्ता, RJD से नवनीत झा, किसकी जीत होगी?

संक्षेप: Sheohar Assembly Seat Result LIVE 2025: शिवहर जिले की एक मा्त्र शिवहर विधानसभा सीट पर जेडीयू के श्वेता गुप्ता और आरजेडी के नवनीत झा के बीच हार जीत की लड़ाई है। जन सुराज से नीरज सिंह रेस में हैं तो जदयू के बागी पूर्व एमएलए शर्फुद्दीन(बीएसपी) कोई खेल कर सकते हैं। 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। 

Fri, 14 Nov 2025 07:37 AMSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
Sheohar Assembly Seat Result LIVE 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में शिवहर जिले की एक मात्र शिवहर विधानसभा पर दिग्गज रघुनाथ झा के पोता(राजद उम्मीदवार) और जदयू की डॉ श्वेता गुप्ता के बीच हार जीत की लड़ाई है। इस सीट की काउंटिंग डुमरा महात्मा गांधी नगर भन स्थित मतगणना केंद्र पर आज 8 बजे से हो रही है। जन सुराज के शर्फुद्दीन भी रेस में हैं और खेल करने का दावा करते हैं। शिवहर में 11 नवम्बर को दूसरे चरण में यहां मतदान हुआ जिसमें बंपर वोटिंग की खबर है।

7:35 AM-Sheohar Assembly Seat Result LIVE 2025: शिवहर में मतगणना केंद्र पर भीड़ जुटना शुरू हो गया है। मतगणना कर्मी काउंटिंग सेंटर में प्रवेश कर गए हैं। राजनैतिक दलों के कार्यकर्ता भी जुटने लगे हैं। मीडिया कर्मी सटीक रिपोर्टिंग के लिए तत्पर हैं।

शिवहर विधानसभा क्षेत्र में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस (एनडीए) की ओर से जनता दल यूनाइटेड जेडीयू की डॉक्टर श्वेता गुप्ता चुनाव लड़ रही हैं वहीं महागठबंधन से राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी ने नवनीत कुमार को टिकट दिया है। इसके अलावा जदयू के बागी मोहम्मद शफरुद्दीन मायावती की बहुजन समाज पार्टी बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। प्रशांत को किशोर की जान सुराज पार्टी ने नीरज सिंह पर दांव खेला है।

बाहुबली आनंद मोहन के के प्रभाव वाले शिवहर विधानसभा सीट पर इस बार मुकाबला दिलचस्प है। आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद (सिटिंग विधायक) को जदयू ने नबीनगर औरंगाबाद भेज दिया तो दो बार के विधायक रहे जदयू नेता मोहम्मद शफरुद्दीन का टिकट तय माना जा रहा था। लेकिन ऐन वक्त पर पार्टी ने वैश्य समाज के डॉक्टर श्वेता गुप्ता को प्रत्याशी बना दिया तो मोहम्मद शफरुद्दीन बागी हो गए। वह बसपा का टिकट पर मैदान में उतर गए। इन सब के बीच जन सुराज ने राजपूत बिरादरी के नीरज सिंह को उम्मीदवार बनाया है। शिवहर से महागठबंधन ने ब्राह्मण कार्ड खेला है। ब्राह्मण समाज के नवनीत कुमार को महागठबंधन समर्थित राजद प्रत्याशी बनाया गया है।

शिवहर सीट पर 1972 से 1995 तक रघुनाथ झा कांग्रेस, जनता पार्टी और जनता दल के नेता रूप में विधायक रहे। उनके पोता नवनीत झा दादा की सीट पर सफलता का प्रयास कर रहे हैं। 2020 में आनंद मोहन के पुत्र चेतन आनंद ने राजद के सिंबल पर जीत दर्ज की। वे जदयू में चले गए तो राजद ने नवनीत को मौका दिया तो जदयू ने डॉ श्वेता को उतारा।

मतगणना की स्थापित प्रक्रिया के मुताबिक पोस्टल बैलट की गिनती पहले होगी। पोस्टल बैलट की गिनती शुरू होने के लगभग आधे घंटे बाद, चाहे उसकी गिनती पूरी हो या ना हो, ईवीएम के वोट की गिनती शुरू हो जाएगी। हर विधानसभा क्षेत्र में 14 टेबल पर ईवीएम खोले जाएंगे यानी एक राउंड में 14 मशीन गिने जाएंगे। चुनाव आयोग ने पहले भी साफ किया है कि मतगणना का पहला रुझान सुबह 8.30 बजे के बाद ही आ सकता है। इसलिए टीवी चैनलों पर सुबह 8.10 बजे से एनडीए या महागठबंधन के आगे-पीछे के नंबर देखकर उत्साहित या उदास होने की जरूरत नहीं है। आप भरोसेमंद अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान की साइट पर बार-बार आइए और पूरे राज्य के साथ-साथ अपने क्षेत्र, जिले और अपनी सीट की मतगणना का अपडेट लेते रहिए।

