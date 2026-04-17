Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

सीएम सम्राट चौधरी को जान से मारने की धमकी, आरोपी शेखर यादव गुजरात से गिरफ्तार

Apr 17, 2026 01:15 pm ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share

मुंगेर पुलिस ने गुजरात के साणंद से बिहार सीएम सम्राट चौधरी को जान से मारने देने वाले की गिरफ्तारी कर ली है। आरोपी की पहचान बांका के मूल निवासी शेखर यादव के रूप में की गई है।

सीएम सम्राट चौधरी को जान से मारने की धमकी, आरोपी शेखर यादव गुजरात से गिरफ्तार

CM Samrat Choudhary Killing Threat: बिहार के नए सीएम सम्राट चौधरी को जान से मारने की धमकी देने के आरोपी को मुंगेर पुलिस ने गुजरात के साणंद से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान बांका के मूल निवासी शेखर यादव के रूप में की गई है। मुंगेर पुलिस उसे ट्रांजिट रिमांड लेकर बिहार ला रही है। इस खबर के सामने आने के बाद राज्य के पुलिस महकमे में खलबली मच गयी है। धमकी दिए जाने के बाद बिहार पुलिस कांड दर्ज करके गुप्त तरीके से छानबीन कर रही थी।

समाचार चैनल न्यूज18 की रिपोर्ट के अनुसार आरोपी गुजरात में रहकर मजदूरी कर रहा था। वह बांका जिले का रहने वाला है। उसके मोबाइल से सीएम को जान से मर देने का कॉल किया गया था। इस मामले में मुंगेर के संग्रामपुर थाने में केस दर्ज कर पुलिस छानबीन कर रही थी। वैज्ञानिक जांच में धमकी देने वाले नंबर के मोबाइल का टावर लोकेशन गुजरात मिला। बिहार पुलिस ने गुजरात जाकर अहमदाबाद पुलिस से संपर्क किया और फिर मोबाइल नंबर का लोकेशन ट्रैक करते हुए आरोपी को दबोच लिया गया। आवश्यक कानूनी कार्रवाई के बाद उसे बिहार लाया जा रहा है।

ये भी पढ़ें:नीतीश की राह पर सम्राट, जनता दरबार फिर से शुरू; फुल ऐक्शन में बिहार सीएम

पुलिस आरोपी शेखर यादव को लेकर अहमदाबाद से मुंगेर के लिए रवाना हो चुकी है। बांका में उसके स्थाई निवास स्थान पर पुलिस की छानबीन शुरू हो गई है। पता लगाया जा रहा है कि उसकी ओर से सम्राट चौधरी को इतनी बड़ी धमकी क्यों दी गयी। क्या उसके पीछे कोई और है या उसने खुद अपने स्तर से ऐसा काम किया है? यह भी जानना जरूरी हो गया है कि इसके पीछे किसी गैंग का हाथ तो नहीं है। इन तमाम सवालों का जवाब तो बाद में मिलेगा पर फिलहाल सीएम को जान से मारने की धमकी की खबर से सनसनी फैल गई है। दो दिन पहले ही सम्राट चौधरी ने सीएम के रूप में शपथ ली है।

ये भी पढ़ें:मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी फुल ऐक्शन में, अफरों से बोले- रिजल्ट चाहिए, स्पीड बढ़ाओ

बिहार का गृहमंत्री बनने के बाद सम्राट चौधरी ने कानून व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए अपराधियों को कड़ी चेतावनी दी थी। इसका काफी असर भी दिखा। बड़ी संख्या बदमाशों को पुलिने ऑपरेशन लंगरा चलाकर शांत कर दिया। वैशाली में सोना लूट के कुख्यात को मार गिराया। सीएम बनने के बाद सुसाशन और लॉ एंड ऑर्डर को सरकार की प्राथमिकता में गिनाया था। ऐसे में सम्राट चौधरी को जान से मारने की धमकी की खबर चौंकाने वाली है। पुलिस छानबीन कर रही है और आरोपी गिरफ्तार हो गया है। माना जा रहा है कि जल्द ही पूरी सच्चाई सामने आ जाएगी।

ये भी पढ़ें:फौजी इंजीनियर के बेटे ने नापा सत्ता शिखर; शकुनी ना खेल सके, वो गोल दाग गए सम्राट
Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

और पढ़ें
Bihar News Samrat Choudhary Bihar CM अन्य..
लेटेस्ट Hindi News और Bihar News के साथ-साथ Patna News, Muzaffarpur News, Bhagalpur News और अन्य बड़े शहरों की ताज़ा खबरें हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।