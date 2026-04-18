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डबल मर्डर से थर्राया शेखपुरा, थ्रेसर हटाने के लिए चचेरे भाइयों में अंधाधुंध फायरिंग; दो लोगों की मौत

Apr 18, 2026 04:57 pm ISTJayesh Jetawat हिन्दुस्तान, शेखपुरा
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शेखपुरा जिले के अकौना में दो चचेरे भाइयों के बीच हुए मामूली झगड़े में अंधाधुंध फायरिंग की गई। इसमें दो लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में एक बुजुर्ग भी शामिल हैं, जो झगड़ा छुड़ाने के लिए गए थे।

डबल मर्डर से थर्राया शेखपुरा, थ्रेसर हटाने के लिए चचेरे भाइयों में अंधाधुंध फायरिंग; दो लोगों की मौत

Sheikhpura News: बिहार का शेखपुरा जिला डबल मर्डर से थर्रा उठा। सिरारी थाना क्षेत्र के अकौना गांव में थ्रेसर हटाने के मामूली विवाद में चचेरे भाइयों में खूनी संघर्ष हुआ। दोनों पक्षों के बीच अंधाधुंध फायरिंग की गई। इसमें एक बुजुर्ग समेत दो लोगों की मौत हो गई। इस घटना से पूरे इलाके में दहशत और सनसनी का माहौल बन गया। पुलिस ने चार लोगों को गिरफ्तार किया है। पूरे इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है।

जानकारी के अनुसार, अकौना गांव निवासी राजेश कुमार और प्रेम राज उर्फ संतोष कुमार के बीच थ्रेसर हटाने को लेकर कहासुनी हो गई। दोनों आपस में चचेरे भाई हैं। विवाद इतना बढ़ा कि दोनों के बीच मारपीट होने लग गई। देखते ही देखते उनके बीच गोलीबारी शुरू हो गई। इसी दौरान झगड़ा शांत कराने पहुंचे 65 वर्षीय पूना यादव को सिर में गोली लग गई, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई।

शुक्रवार रात को हुई इस घटना के बाद माहौल और बिगड़ गया। आरोप है कि संतोष कुमार ने रिवॉल्वर से गोली चलाई थी। इसके बाद दूसरे पक्ष की ओर से भी जवाबी फायरिंग की गई। इस गोलीबारी में संतोष कुमार भी गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे आनन-फानन में सदर अस्पताल शेखपुरा ले जाया गया, जहां से डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया। हालांकि शनिवार सुबह इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गई।

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पुलिस छावनी में तब्दील अकौना

इस दोहरे हत्याकांड के बाद पूरे गांव में दहशत का माहौल है। स्थिति को देखते हुए इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया।शेखपुरा के पुलिस अधीक्षक बलिराम कुमार चौधरी के निर्देश पर एएसपी डॉ. राकेश कुमार के नेतृत्व में ताबड़तोड़ छापेमारी की गई, जिसमें दोनों पक्षों से कुल चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

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ऐक्शन में पुलिस

एसपी बलिराम कुमार ने बताया कि थ्रेसर हटाने के विवाद में दो चचेरे भाइयों के बीच गोलीबारी की घटना हुई है, जिसमें एक बुजुर्ग सहित दो लोगों की मौत हुई है। उन्होंने कहा कि मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों को हिरासत में लिया गया है और उनसे गहन पूछताछ की जा रही है। फिलहाल पुलिस पूरे घटनाक्रम की बारीकी से जांच में जुटी है। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि इस खौफनाक वारदात में शामिल किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा।

(शेखपुरा से हिन्दुस्तान संवाददाता की रिपोर्ट)

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Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

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