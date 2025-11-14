Sheikhpura District Results LIVE: शेखपुरा की दो सीटों पर कौन आगे? 2020 में 1 NDA तो 1 MGB जीता था

संक्षेप: Sheikhpura District Seats Overall Results: शेखपुरा जिले की शेखपुरा और बरबीघा कुल दो विधानसभा सीटों में 2020 में एनडीए 1 और महागठबंधन 1 सीट जीती थी। शेखपुरा की सीट आरजेडी और बरबीघा की सीट एनडीए के खाते में गई थी।

Sheikhpura District Seats Overall Results: बिहार के सबसे छोटे जिलों में शामिल शेखपुरा जिले की सभी दो विधानसभा सीटों पर आज सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। शुरुआती रुझान सुबह 9 बजे तक आने की संभावना है, जबकि हार-जीत का अंतिम परिणाम दोपहर बाद तक ही आएगा। 2020 के चुनाव में शेखपुरा की दो सीटों में से एक सीट एनडीए तो एक महागठबंधन ने जीती थी। आरजेडी ने शेखपुरा पर कब्ज़ा जमाया था जबकि एनडीए ने बरबीघा पर जीत दर्ज की थी। इस बार इन दोनों सीटों पर फिर वही पुराने दिग्गजों के साथ नए चेहरे भी मैदान में हैं।

शेखपुरा विधानसभा सीट 2020 के चुनाव में आरजेडी के उम्मीदवार विजय कुमार ने जदयू के रणधीर कुमार सोनी को हराया था। विजय कुमार ने 56,365 वोट हासिल किए थे। जबकि रणधीर कुमार को 50,249 वोट मिले थे। आरजेडी के प्रत्याशी ने 6,116 ने वोटों से जीत दर्ज की थी। इस बार इस सीट पर मुख्य मुकाबला फिर से आरजेडी और जदयू के बीच होने की उम्मीद है।