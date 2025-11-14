Sheikhpura Result LIVE: शेखपुरा चुनाव नतीजा; विजय कुमार और रणधीर सोनी में कौन जीतेगा?

संक्षेप: Sheikhpura Assembly Seat Result LIVE 2025: शेखपुरा जिले की शेखपुरा असेंबली सीट की काउंटिंग में सबकी नजर इस बात पर है कि जेडीयू के रणधीर सिंह सोनी अपनी सीट वापस जीत पाएंगे या फिर आरजेडी के विजय कुमार से एक बार फिर चुनाव हार जाएंगे।

Sheikhpura Assembly Seat Result LIVE 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में शेखपुरा जिले की शेखपुरा सीट पर सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो रही है। राजद के विजय कुमार और जेडीयू के रणधीर सिंह सोनी के बीच सीधा मुकाबला है। साल 2020 के चुनाव में राजद के विजय कुमार (56365 वोट) ने जेडीयू के रणधीर सिंह सोनी (50249 वोट) को हराया था। इससे पहले के दो चुनाव 2015 और 2010 में रणधीर सिंह ने जीत दर्ज की थी। अब देखना होगा क्या जेडीयू के रणधीर सिंह सोनी अपनी सीट वापस जीत पाएंगे या एक बार फिर आरजेडी के विजय कुमार से हार जाएंगे।

शेखपुरा विधानसभा सीट की स्थापना साल 1951 में हुई थी। यहां कांग्रेस का लंबे समय तक दबदबा रहा है। इस सीट से कांग्रेस ने सर्वाधिक 12 बार चुनाव जीता है। कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे राजो सिंह, जिन्हें लोग प्यार से राजो बाबू कहते थे, शेखपुरा से लगातार 5 बार विधायक रहे हैं। इसके बाद उनके बेटे संजय सिंह दो बार विधायक चुने गए। कांग्रेस का लंबे समय तक दबदबा रहा, जिसे जेडीयू के रणधीर सिंह ने साल 2010 में खत्म किया।