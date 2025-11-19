वो रोकती रही, पुलिसवाला स्कूटी चढ़ाने लगा; प्रेग्नेंट महिला से पटना पुलिस का शर्मनाक बर्ताव

संक्षेप: पटना के मरीन ड्राइव पर स्कूटी का चालान काटने को लेकर गर्भवती महिला के साथ पुलिस की बहस हो गई। इस दौरान जब पुलिसवाला स्कूटी लेकर थाने जाने लगा तो महिला ने उसे रोकने की कोशिश की। तो पुलिसवाला महिला पर ही स्कूटी चढ़ाने लगा।

पटना में पुलिस की शर्मनाक बर्ताव सामने आया है। जब मरीन ड्राइव पर चालान काटने को लेकर बात बिगड़ गई। इस दौरान पुलिसवाला प्रेग्नेट महिला पर स्कूटी चढ़ाने लगा। जब महिला कह रही थी कि वो गर्भवची है, ऐसा मत कीजिए, लेकिन पुलिसवाले ने एक नहीं सुनी। स्कूटी लेकर थाने जाने लगा, महिला ने उससे साथ चलने की बात कही लेकिन वो नहीं माना। इस बीच महिला ने स्कूटी के आगे आकर रोकने की कोशिश की, तो पुलिसवाले ने उस पर ही स्कूटी चढ़ाने लगा। इस दौरान महिला को कुछ चोट भी आई है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि हिन्दुस्तान वीडियो की पु्ष्टि नहीं करता है। घटना सोमवार रात की बताई जा रही है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

जानकारी के मुताबिक महिला अपने पति के साथ मरीन ड्राइव घूमने निकली थी। यू-टर्न दूर होने के चलते पैदल ही रॉन्ग साइड से स्कूटी लेकर लौट रहे थे। इसी दौरान पुलिसकर्मियों ने उनकी स्कूटी रोक ली। चालान काटने को लेकर महिला और पुलिस के बीच बहस हो गई। महिला ने कहा कि वो पैदल स्कूटी लेकर लौट रहे थे। चालान करते हुए पुलिस ने स्कूटी जब्त कर ली और थाने ले जाने लगे। महिला ने स्कूटी रोकने की कोशिश की, साथ चलने की बात कही। लेकिन पुलिसवाला नहीं माना। और महिला पर स्कटी चढ़ाने लगा।