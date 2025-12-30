Hindustan Hindi News
मीटिंग में नहीं आईं, कंप्लेन करूंगा; फर्जी पंचायत अधिकारी बन समिति सदस्य पति से 24 हजार ऐंठे

खगड़िया में फर्जी जिला पंचायती राज अधिकारी बन पंचायत समिति सदस्य के पति से 24 हजार की ठगी का मामला सामने आया है। साइबर ठग ने फोन कर मीटिंग में नहीं आने की शिकायत डीएम से करने का डर दिखाकर रकम ऐंठ ली।

Dec 30, 2025 04:22 pm ISTsandeep हिन्दुस्तान, एक प्रतिनिधि, खगड़िया
खगड़िया जिले में शातिर साइबर ठग ने जिला पंचायती राज पदाधिकरी बन पंचायत समिति सदस्य पति से फोन पर 24,499 रुपए ऐंठ लिए। मामला महेशखूंट थाना के बिचली टोल,वार्ड 12 का बताया जा रहा है। जहां बीते शनिवार को शातिर साइबर ठग ने गोगरी पंचायत समिति क्षेत्र संख्या-09 के पंसस ममता कुमारी के पति अक्षय कुमार से करीब 25 हजार रुपये की ठगी कर ली। अपने आवेदन में अक्षय कुमार ने बताया कि ठग ने खुद को जिला पंचायती राज पदाधिकारी अविनाश कुमार बता कर कॉल किया।

उनके एक अन्य नंबर पर पंसस नॉमिनेशन के समय की 10 तस्वीर डालकर भरोसे में ले लिया। फिर मीटिंग में नहीं पहुंचने की शिकायत कर जिलाधिकारी और पंचायती राज पदाधिकारी के गुस्से का डर दिखाय। और फिर व्हाट्सएप पर अलग- अलग लिंक डालकर उनसे दो बार में कुल 24,499 रुपये की ठगी कर ली। पीड़ित अक्षय कुमार ने मंगलवार को बताया कि ठग का व्हाट्सएप लोकेशन एपी माल,पश्चिम टोला काजीचक रोड दुकान के अंदर का बता रहा है।

जिसका संचालक अविनाश कुमार है। इससे पता चला कि मेरे साथ ठगी हो गई। इस संबंध में साइबर सेल 1930 पर शिकायत दर्ज कराकर साइबर थाना खगड़िया में आवेदन देकर मामले की जांच कर ठग के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई है। इधर साइबर थानाध्यक्ष निशांत गौरव ने बताया कि आवेदन के आलोक में छानबीन की जा रही है।

