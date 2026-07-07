बिहार में राजनीतिक धमाका.., प्रशांत किशोर के बांकीपुर उपचुनाव में उतरने से शत्रुघ्न सिन्हा गदगद; बोले- बिहारी बाबू..

प्रशांत किशोर के बांकीपुर उपचुनाव में उतरने से शत्रुघ्न सिन्हा काफी गदगद नजर आ रहे हैं। शॉटगन ने प्रशांत किशोर की तारीफ करते हुए उन्हें सबसे काबिल बताया और कहा कि पीके ने जबरदस्त हलचल मचा दी है।

बांकीपुर विधानसभा सीट पर 30 जुलाई को होने वाले उपचुनाव में इस बार दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल सकता है। वैसे तो यह सीट कई सालों से बीजेपी की झोली में आती रही है। लेकिन इस बार के चुनाव में पूर्व चुनावी रणनीतिकार और जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर पहली बार ताल ठोक रहे हैं और जीत का परचम लहराने के लिए मेहनत भी कर रहे हैं। इस बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री शत्रुघ्न सिन्हा ने पूर्व केंद्रीय मंत्री शत्रुघ्न सिन्हा ने बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में जन सुराज के उम्मीदवार प्रशांत किशोर का समर्थन किया है। उन्होंने ट्वीट कर युवाओं और लोगों से अपील की है कि वे प्रशांत किशोर को समर्थन दें।

तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के लोकसभा सदस्य शत्रुघ्न सिन्हा ने एक्स पर लिखा, ''बिहार में राजनीतिक धमाका, सबसे काबिल, दूरदर्शी, बेहतरीन बुद्धिजीवी, जन-जन के नेता और हर तरफ पसंद किए जाने वाले और चर्चा में रहने वाले प्रशांत किशोर आखिरकार चुनावी मैदान में उतर आए हैं। पटना में उपचुनाव में उतरकर उन्होंने राजनीतिक हलकों और पूरे देश की जनता के बीच जबरदस्त हलचल मचा दी है। एक 'बिहारी बाबू' होने के नाते मुझे यह ख़बर राजनीतिक रूप से बेहद दिलचस्प और जबरदस्त लगती है। आज सबकी एकता की ज़रूरत है। उम्मीद, इच्छा और प्रार्थना है कि आम लोग, और खासकर युवा पीढ़ी, जाति, धर्म और पार्टी की सीमाओं से ऊपर उठकर उनका समर्थन करेंगे। जय बिहार. जय हिंद।'

शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लड़ चुके हैं चुनाव पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट बेहद ही चर्चित सीट है। दिलचस्प बात यह है कि अभी भले ही शत्रुघ्न सिन्हा बांकीपुर सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान करने वाले प्रशांत किशोर की तारीफ कर रहे हैं लेकिन शॉटगन के बेटे भी इस सीट पर अपनी किस्तम आजमा चुके हैं। साल 2020 के चुनाव में शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लव सिन्हा इसी सीट से कांग्रेस के टिकट पर मैदान में थे। हालांकि, उस चुनाव में लव की हार हुई थी और जीत का पताखा नितिन नवीन ने फहराया था। वैसे लव एक बॉलीवुड अभिनेता भी हैं। साल 2009 में फिल्म 'सदियां' से उन्होंने बॉलीवुड में पर्दापण किया था। हालांकि, यह फिल्म पर्दे पर ज्यादा कमाल नहीं कर पाई थई। लव ने जेपी दत्ता की फिल्म 'पलटन' में भी काम किया था।