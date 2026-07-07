Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

बिहार में राजनीतिक धमाका.., प्रशांत किशोर के बांकीपुर उपचुनाव में उतरने से शत्रुघ्न सिन्हा गदगद; बोले- बिहारी बाबू..

Nishant Nandan लाइव हिन्दुस्तान, पटना
Follow us on Google News
share

प्रशांत किशोर के बांकीपुर उपचुनाव में उतरने से शत्रुघ्न सिन्हा काफी गदगद नजर आ रहे हैं। शॉटगन ने प्रशांत किशोर की तारीफ करते हुए उन्हें सबसे काबिल बताया और कहा कि पीके ने जबरदस्त हलचल मचा दी है।

बिहार में राजनीतिक धमाका.., प्रशांत किशोर के बांकीपुर उपचुनाव में उतरने से शत्रुघ्न सिन्हा गदगद; बोले- बिहारी बाबू..

बांकीपुर विधानसभा सीट पर 30 जुलाई को होने वाले उपचुनाव में इस बार दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल सकता है। वैसे तो यह सीट कई सालों से बीजेपी की झोली में आती रही है। लेकिन इस बार के चुनाव में पूर्व चुनावी रणनीतिकार और जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर पहली बार ताल ठोक रहे हैं और जीत का परचम लहराने के लिए मेहनत भी कर रहे हैं। इस बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री शत्रुघ्न सिन्हा ने पूर्व केंद्रीय मंत्री शत्रुघ्न सिन्हा ने बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में जन सुराज के उम्मीदवार प्रशांत किशोर का समर्थन किया है। उन्होंने ट्वीट कर युवाओं और लोगों से अपील की है कि वे प्रशांत किशोर को समर्थन दें।

तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के लोकसभा सदस्य शत्रुघ्न सिन्हा ने एक्स पर लिखा, ''बिहार में राजनीतिक धमाका, सबसे काबिल, दूरदर्शी, बेहतरीन बुद्धिजीवी, जन-जन के नेता और हर तरफ पसंद किए जाने वाले और चर्चा में रहने वाले प्रशांत किशोर आखिरकार चुनावी मैदान में उतर आए हैं। पटना में उपचुनाव में उतरकर उन्होंने राजनीतिक हलकों और पूरे देश की जनता के बीच जबरदस्त हलचल मचा दी है। एक 'बिहारी बाबू' होने के नाते मुझे यह ख़बर राजनीतिक रूप से बेहद दिलचस्प और जबरदस्त लगती है। आज सबकी एकता की ज़रूरत है। उम्मीद, इच्छा और प्रार्थना है कि आम लोग, और खासकर युवा पीढ़ी, जाति, धर्म और पार्टी की सीमाओं से ऊपर उठकर उनका समर्थन करेंगे। जय बिहार. जय हिंद।'

ये भी पढ़ें:खुद शेर हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं हैं.., सम्राट चौधरी को टारगेट करने दो; बोले लालू

शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लड़ चुके हैं चुनाव

पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट बेहद ही चर्चित सीट है। दिलचस्प बात यह है कि अभी भले ही शत्रुघ्न सिन्हा बांकीपुर सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान करने वाले प्रशांत किशोर की तारीफ कर रहे हैं लेकिन शॉटगन के बेटे भी इस सीट पर अपनी किस्तम आजमा चुके हैं। साल 2020 के चुनाव में शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लव सिन्हा इसी सीट से कांग्रेस के टिकट पर मैदान में थे। हालांकि, उस चुनाव में लव की हार हुई थी और जीत का पताखा नितिन नवीन ने फहराया था। वैसे लव एक बॉलीवुड अभिनेता भी हैं। साल 2009 में फिल्म 'सदियां' से उन्होंने बॉलीवुड में पर्दापण किया था। हालांकि, यह फिल्म पर्दे पर ज्यादा कमाल नहीं कर पाई थई। लव ने जेपी दत्ता की फिल्म 'पलटन' में भी काम किया था।

बांकीपुर विधानसभा सीट पर 30 जुलाई को उपचुनाव होना है, जबकि मतगणना तीन अगस्त को होगी। यह सीट भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के राज्यसभा सदस्य निर्वाचित होने के बाद उनके इस्तीफे से रिक्त हुई थी। जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर इस उपचुनाव में उम्मीदवार हैं। राष्ट्रीय जनता दल ने इस सीट से रेखा गुप्ता को अपना उम्मीदवार बनाया है। हालांकि, बीजेपी ने अभी तक इस सीट पर अपने प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया है।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Bihar Shatrughan Sinha Prashant Kishor अन्य..
लेटेस्ट Hindi News और Bihar News के साथ-साथ Patna News, Muzaffarpur News, Bhagalpur News और अन्य बड़े शहरों की ताज़ा खबरें हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।