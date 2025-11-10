शत्रुघ्न सिन्हा का कायस्थ कार्ड, पहले जन सुराज, अब कांग्रेस उम्मीदवार पर बरसा रहे प्यार
संक्षेप: Bihar Election: शॉटगन ने अपने अंदाज में उन्हें मेहनती, ईमानदार और जनता की आवाज बताया। चूंकि कांग्रेस महागठबंधन का हिस्सा है, जिसमे शत्रुघ्न सिन्हा की पार्टी टीएमसी भी शामिल है। मगर दिलचस्प बात ये है कि शत्रुघ्न सिन्हा ने पहले चरण में जन सुराज के उम्मीदवार केसी सिन्हा को समर्थन दिया था।
बिहार विधानसभा चुनाव इस वक्त अपने पूरे रंग में है और हर चरण के साथ सियासी तापमान और बढ़ता जा रहा है। इसी बीच टीएमसी के सांसद और दिग्गज नेता शत्रुघ्न सिन्हा का एक ट्वीट चर्चा में है। उन्होंने गयाजी शहर से कांग्रेस उम्मीदवार अखौरी ओमकारनाथ उर्फ मोहन श्रीवास्तव के लिए समर्थन जताया है। शॉटगन ने अपने अंदाज में उन्हें मेहनती, ईमानदार और जनता की आवाज बताया। चूंकि कांग्रेस महागठबंधन का हिस्सा है, जिसमे शत्रुघ्न सिन्हा की पार्टी टीएमसी भी शामिल है। मगर दिलचस्प बात ये है कि शत्रुघ्न सिन्हा ने पहले चरण में जन सुराज के उम्मीदवार केसी सिन्हा को समर्थन दिया था।
बता दें केसी सिन्हा कायस्थ समाज से आते हैं, जिससे खुद शत्रुघ्न सिन्हा ताल्लुक रखते हैं। अब दूसरे चरण में गयाजी शहर से कांग्रेस प्रत्याशी अखौरी ओमकारनाथ भी कायस्थ समुदाय से ही हैं। दोनों चरणों में शत्रुघ्न सिन्हा में कायस्थ समाज से आने वाले इन नेताओं का समर्थन किया।