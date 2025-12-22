अब शशि थरूर नीतीश के काम पर फिदा, कहा- वर्ल्ड क्लास है पटना का बापू टावर

संक्षेप: कांग्रेस सांसद और लेखक शशि थरूर सोमवार को पटना स्थित बापू टावर पहुंचे। जहां वे दो घंटे रुके। इस दौरान उन्होने महात्मा गांधी के जीवन, उनके विचारों और स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी स्मृतियों को जाना। इससे पहले वे नालंदा लिटरेचर फेस्टिवल में शामिल हुए थे।

कांग्रेस में तेल और पानी की तरह बह रहे सांसद शशि थरूर अब नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट बापू टावर पर फिदा हो गए हैं। सोमवार को पटना में दो घंटे तक बापू टावर घूमने के बाद तिरुवनंतपुरम के एमपी थरूर ने इसे वर्ल्ड क्लास म्यूजियम बताया। कांग्रेस और बीजेपी की तल्ख राजनीति के बीच भी कई मौकों पर थरूर को सरकार से तवज्जो मिलना चर्चा का विषय रहा है।

ऑपरेशन सिंदूर के बाद मोदी सरकार की तारीफ करने वाले शशि थरुर ने हाल ही में केरल निकाय चुनाव में तिरुवनंतपुरम मेयर का चुनाव जीतने पर बीजेपी की तारीफ की थी। पहली बार भाजपा प्रत्याशी आर श्रीलेखा मेयर चुनी गईं। कई बार थरूर मोदी सरकार की प्रशंसा कर चुके हैं। बीच में वे कांग्रेस की अहम बैठकों से भी दूर चल रहे थे। जिससे उनके बदले-बदले तेवरों की चर्चा शुरू हो गई थी।

हालांकि अब फिर से वे कांग्रेस के पक्ष में खुलकर बोल रहे हैं। फिर चाहे वो मोदी सरकार का मनरेगा खत्म कर लाया गया विकसित भारत जीरामजी बिल हो या फिर प्रदूषण का मुद्दा हो। अब उन्होने नीतीश सरकार के काम की तारीफ की है। नालंदा लिटरेचर फेस्टिवल में पहुंचे शशि थरूर ने कि बिहार के बारे में उन्होंने पहले सुना था, कि वहां के हाल अच्छे नहीं हैं, लेकिन अब सब कुछ बदल गया है। बिहार में अब सब कुछ अच्छा लग रहा है।

आपको बता दें सीएम नीतीश कुमार का बापू टावर ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक है। जिसमें विश्वस्तरीय लाइब्रेरी की भी व्यवस्था है। जहां गांधी से जुड़ी तमाम तरह की पुस्तकें मिल जायेंगी। ग्राउंड फ्लोर पर बापू की जीवनी पर बनी फिल्म को चलाया जाता है। इसमें महात्मा गांधी के जीवन यात्रा को डिजिटल रूप से दर्शक समझ सकेंगे। 55 सीटों वाले थिएटर में 360 डिग्री डिस्प्ले पर गांधी से जुड़ी कई रोचक किस्से-कहानियों को प्रस्तुत किया जाता है। हालांकि, यहां एक बार में 55 व्यक्ति ही इसका अनुभव प्राप्त कर सकेंगे।