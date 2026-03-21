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शरजील इमाम ने 6 साल बाद परिवार के साथ मनाई ईद, पैतृक गांव में खुशी का माहौल

Mar 21, 2026 07:59 pm ISTJayesh Jetawat हिन्दुस्तान, निज संवाददाता, काको (जहानाबाद)
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10 दिन की अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर निकले दिल्ली दंगों के आरोपी शरजील इमाम ने शनिवार को अपने पैतृक गांव में परिवार के साथ ईद मनाई। शरजील लगभग 6 साल बाद जेल से निकलकर गांव आए तो परिवार-रिश्तेदार खुशी से झूम उठे।

शरजील इमाम ने 6 साल बाद परिवार के साथ मनाई ईद, पैतृक गांव में खुशी का माहौल

Sharjeel Imam: दिल्ली दंगों के आरोपी छात्र नेता शरजील इमाम ने लंबे समय बाद ईद का त्योहार अपने परिवार के साथ मनाया। ईद के मौके पर वे बिहार के जहानाबाद जिले में काको स्थित पैतृक गांव पहुंचे। शरजील के आने पर परिवार के लोगों में ईद की खुशियां दोगुनी हो गई। शनिवार अहले सुबह से ईद की बधाई और मिलने वालों की भीड़ लगी रही। करीब 6 सालों की लंबी अवधि तक जेल में रहने के बाद शरजील इमाम 10 दिनों के लिए अंतरिम जमानत पर बाहर निकले हैं। जमानत मिलने के बाद जैसे ही वह शुक्रवार की देर शाम अपने पैतृक गांव काको पहुंचे। उनके आने की खबर से मोहल्ले में खुशी का माहौल बन गया। उनकी वापसी ने ईद की रौनक को और बढ़ा दिया।

विदित हो कि नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) विरोधी आंदोलन के दौरान शरजील इमाम चर्चित चेहरा रहे हैं। लेकिन दिल्ली दंगों के आरोपी बनने के बाद से वे जेल में बंद है। उनको अपने भाई की शादी में शामिल होने के लिए दस दिनों की अंतरिम जमानत मिली है।

ग्रामीणों के अनुसार यह केवल एक व्यक्ति की घर वापसी नहीं, बल्कि लंबे इंतजार, संघर्ष और उम्मीदों की आंशिक जीत का प्रतीक है। गांव और आसपास के क्षेत्रों में लोगों के बीच उत्साह और भावनात्मक जुड़ाव साफ तौर पर देखा गया। कई लोग उनसे मिलने पहुंचे और परिवार के साथ इस खुशी में शामिल हुए।

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शरजील इमाम के खिलाफ देश के विभिन्न राज्यों में कई मामले दर्ज हैं, जिसके चलते उन्हें लंबे समय तक हिरासत में रहना पड़ा। एक मामले में जमानत मिलने के बाद दूसरे मामले में गिरफ्तारी का सिलसिला जारी रहने से उनका मामला जटिल बना रहा है। उन पर देशद्रोह और (यूएपीए) समेत कई गंभीर धाराओं के तहत मुकदमे दर्ज किए गए हैं। दिल्ली दंगों के मामले में भी उनका नाम सामने आया था, हालांकि उनकी गिरफ्तारी दंगों से पहले ही हो चुकी थी।

इधर, परिवार के लिए यह पल बेहद भावुक रहा। लगभग छह साल बाद घर लौटकर अपनों के बीच कुछ दिन बिताने का अवसर मिलना उनके लिए बड़ी राहत है। बीमार मां को बेटे को देखकर खुशी का ठिकाना नहीं था।

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शरजील के भाई मुजम्मिल इमाम ने भावुक होते हुए कहा 6 साल के लंबे अंतराल के बाद यह पहला मौका है जब भाई तिहाड़ से बाहर हैं। पहले पेरोल का कोई ठोस आधार नहीं था, लेकिन इस बार कोर्ट ने हमारी स्थिति को समझा और दस दिनों की जमानत दी है। उनके आने से हमारे घर, रिश्तेदारों और पूरे गांव में खुशी का माहौल है। हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है कि देर से ही सही, इंसाफ जरूर मिलेगा।

(काको से निज संवाददाता की रिपोर्ट)

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Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत बिहार में राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं पर गहराई से नजर रखते हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर के मुद्दे पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। जयेश मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं और लाइव हिन्दुस्तान में 4 साल से बिहार टीम का हिस्सा हैं। इससे पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे2न्यूज और टाइम्स ऑफ इंडिया में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। समाचार लेखन के अलावा साहित्यिक पठन-लेखन में रुचि है।

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