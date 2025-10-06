शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद मुजफ्फरपुर में, जानें दिन भर का प्रोग्राम; चुनाव की कर रहे तैयारी
ज्योति मठ बद्री आश्रम के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती अपने दो दिन के प्रवास पर रविवार को मुजफ्फरपुर पहुंच गए हैं। शिवहर से आने के दौरान मेडिकल कॉलेज फ्लाइओवर के पास लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। इसके बाद वे सदातपुर, चांदनी चौक, बैरिया, ब्रह्मपुरा, सरैयागंज होते हुए पुरानी बाजार स्थित भीमसेरिया हाउस पहुंचे। यहां चैंबर के अध्यक्ष श्यामसुंदर भीमसेरिया व उनके परिवार की महिलाओं ने आरती कर उनका स्वागत किया। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद बिहार के सभी 243 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारने की घोषणा कर चुके हैं। गो रक्षा के सवाल पर वे चुनावी गतिविधियों में भाग ले रहे हैं।
उनकी यात्रा के तैयारी संयोजक डॉ. रंजीत नारायण तिवारी ने बताया कि शंकराचार्य सोमवार सुबह 11 बजे बाबा गरीबनाथ का जलाभिषेक कर पूजा-अर्चना करेंगे। इसके बाद पदयात्रा करते हुए सिकंदरपुर गोशाला में गो पूजन करने पहुंचेंगे। वहीं, दोपहर 12:30 बजे से सनातन धर्म प्रेमियों संग चैंबर के सभागार में धर्मसभा करेंगे। दोपहर 2:30 बजे वे पत्रकार से बात करेंगे। प्रेस वार्ता में वे कुछ बड़ी जानकारी दे सकते हैं।
शंकराचार्य का कहना है कि गौ माता की रक्षा उनका लक्ष्य है। इसके लिए किसी भी सरकार ने काम नहीं किया। सभी दलों ने गौ माता की अनदेखी की। इसलिए वे स्वतंत्र उम्मीदवार उतारेंगे और गौ रक्षा की चिंता करने वाले चुनाव लड़ेंगे और वोट भी देंगे। सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों में उनके प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहते हैं। वे बेवाक बोलने के लिए जाने जाते हैं। किसी का विरोध खुलकर कर करते हैं। फिलहाल वे गौ माता प्रेमियों को एकजुट करने के अभियान में लगे हैं।
बिहार में विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। चुनाव आयोग कभी तारीखों का ऐलान कर सकती है। दो दिनों की मैराथन बैठक के बाद भारत निर्वाचन आयोग की टीम दिल्ली लौट चुकी है। रविवार को पटना में चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी।