छेड़खानी के आरोप में बिहार के शम्स आलम एशियन पैरा गेम्स से वापस, नौकरी पर भी संकट
बिहार के मधुबनी जिले के रहने वाले तैराक शम्स आलम शेख को जापान में हो रहे एशियन पैरा गेम्स से लौटा दिया गया है। उन पर होटल की महिला कर्मचारी से छेड़खानी का आरोप है। शम्स पर अब आजीवन प्रतिबंध और नौकरी जाने का खतरा मंडरा रहा है। बिहार सरकार ने उन्हें दो साल पहले नौकरी दी थी।
पटना, मुख्य संवाददाता। जापान के नागोया में चल रहे एशियन पैरा गेम्स में शामिल भारतीय पैरा तैराक मोहम्मद शम्स आलम शेख पर होटल की महिला कर्मचारी से कथित यौन उत्पीड़न और छेड़छाड़ करने का आरोप लगा है। शम्स आलम बिहार के मधुबनी जिले के रहने वाले हैं। 40 वर्षीय शम्स पर भारतीय पैरालंपिक समिति आजीवन प्रतिबंध लगा सकती है। इस बीच, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण और बिहार सरकार ने भी अनुशासनात्मक कार्रवाई की बात कही है। उनकी सरकारी नौकरी पर भी खतरा मंडरा गया है।
प्राधिकरण के डीजी रवींद्रण शंकरण ने गुरुवार को बताया कि पीसीआई की रिपोर्ट के आधार पर शम्स के खिलाफ राज्य स्तर पर भी अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जाएगी। उन्हें दो साल पहले बिहार सरकार की 'मेडल लाओ नौकरी पाओ' योजना के तहत सरकारी नौकरी दी गई थी। वर्तमान में वह वित्त विभाग में पदस्थापित हैं और बिहार राज्य खेल प्राधिकरण (बीएसएसए) में प्रतिनियुक्त हैं।
कमरे की सफाई करने आई महिला से गलत काम
घटना सोमवार को नागोया के फोर पॉइंट्स बाय शेरेटन होटल में हुई, जहां भारतीय पैरा तैराकी टीम ठहरी हुई थी। आरोप है कि कमरे की सफाई करने पहुंची महिला कर्मचारी के साथ शम्स आलम ने अनुचित व्यवहार किया। महिला की शिकायत के बाद होटल प्रबंधन ने पुलिस को सूचना दी।
जापान की पुलिस ने पकड़ा, बिना खेले जापान से वापस लौटे शम्स
जापानी पुलिस ने शम्स को हिरासत में लिया था। भारतीय दल के वरिष्ठ अधिकारियों ने स्थानीय प्रशासन से बातचीत की। इसके बाद लिखित माफी और खिलाड़ी को जापान से वापस भेजने की व्यवस्था की गई। मंगलवार को शम्स आलम को भारत भेज दिया गया। इस कारण वह बुधवार को निर्धारित अपनी स्पर्धाओं में हिस्सा नहीं ले सके।
आजीवन प्रतिबंध लगाने की सिफारिश
इस मामले में शम्स आलम पर आजीवन प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की गई है। घटना की जानकारी केंद्र सरकार को भी दी गई है। एशियन पैरा गेम्स समाप्त होने के बाद दिल्ली में पीसीआई और पैरा तैराकी से जुड़े पदाधिकारियों की बैठक होगी। इसमें अनुशासनात्मक कार्रवाई पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। शम्स आलम पूर्व में अपने वर्ग में विश्व के नंबर एक पैरा तैराक रह चुके हैं।
शम्स आलम शेख मधुबनी जिले के बिस्फी प्रखंड स्थित रथोस गांव के मूल निवासी हैं। उन्होंने साल 2018 के जकार्ता और 2023 के हांगझू एशियाई खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। वह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बटरफ्लाई एस-5, एसबी-4 स्पर्धाओं में कई पदक जीत चुके हैं। 2024 में क्रोएशिया में आयोजित पैरा तैराकी ओपन प्रतियोगिता में उन्होंने तीन पदक जीते थे।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।