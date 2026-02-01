Hindustan Hindi News
पटना नीट छात्रा मौत केस: शंभू गर्ल्स हॉस्टल का CCTV फुटेज आया सामने, छात्रा को लेकर बड़ा दावा

पटना नीट छात्रा मौत केस: शंभू गर्ल्स हॉस्टल का CCTV फुटेज आया सामने, छात्रा को लेकर बड़ा दावा

संक्षेप:

इस सीसीटीवी फुटेज में हॉस्टल के अंदर कुछ छात्राएं नजर आ रही हैं। कहा जा रहा है कि 6 जनवरी को जब बार-बार आवाज लगाने पर भी लड़की ने दरवाजा नहीं खोला था तब वहां कुछ छात्राएं जमा हो गई थीं और एक लड़की ने वहां टेबल रखकर दरवाजे के अंदर से कुंडी को खोला था।

Feb 01, 2026 02:17 pm ISTNishant Nandan लाइव हिन्दुस्तान, पटना
जहानाबाद जिले की रहने वाली नीट छात्रा की पटना में हुई संदिग्ध मौत की जांच अब सीबीआई कर रही है। इस बीच इस पूरे केस में एक सीसीटीवी फुटेज की अचानक काफी चर्चा होने लगी है। कुछ मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि यह सीसीटीवी फुटेज उस शंभू गर्ल्स हॉस्टल का है जिसमें रहकर छात्रा नीट की तैयारी कर रही थी। हालांकि, लाइव हिन्दुस्तान इस वायरल वीडियो की कतई पुष्टि नहीं करता है।

वीडियो को लेकर दावा किया जा रहा है कि यह वीडियो उसी दिन का है जिस दिन हॉस्टल के कमरे में छात्रा के बेहोश होने की बात सामने आई थी। वीडियो को लेकर कहा जा रहा है कि जब काफी देर तक नीट छात्रा अपने कमरे से बाहर नहीं आई तब कुछ लड़कियों ने कमरे का दरवाजा खटखटाया था। दरवाजा नहीं खुलने पर कुछ लड़कियों ने स्टूल लगाकर दरवाजे की कुंडी को भीतर से खोला था।

सीसीटीवी फुटेज को लेकर कहा जा रहा है कि छात्रा उस दिन कमरे में बेहोश पड़ी हुई थी। काफी देर तक दरवाजे पर दस्तक देने के बाद भी उसने दरवाजा नहीं खोला था। इसके बाद हॉस्टल की छात्राओं ने दरवाजा खोला था। बहरहाल अभी इस पूरे माामले की जांच जारी है।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
