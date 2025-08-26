Shambhavi Gopalji and Rajesh got Y security there was a ruckus in Ashok Chaudhary meeting शांभवी, गोपालजी और राजेश को वाई सुरक्षा मिली, अशोक चौधरी की सभा में हुआ था हंगामा, Bihar Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsShambhavi Gopalji and Rajesh got Y security there was a ruckus in Ashok Chaudhary meeting

शांभवी, गोपालजी और राजेश को वाई सुरक्षा मिली, अशोक चौधरी की सभा में हुआ था हंगामा

राज्य सरकार ने दरभंगा से भाजपा के सांसद गोपालजी ठाकुर, समस्तीपुर से लोजपा (रामविलास) की सांसद शांभवी और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सह कुटुम्बा से विधायक राजेश कुमार को वाई श्रेणी की सुरक्षा देने का निर्णय लिया है।

sandeep लाइव हिन्दुस्तान, पटनाTue, 26 Aug 2025 09:10 PM
share Share
Follow Us on
शांभवी, गोपालजी और राजेश को वाई सुरक्षा मिली, अशोक चौधरी की सभा में हुआ था हंगामा

राज्य सरकार ने बिहार के दो सांसद और एक विधायक को वाई श्रेणी की सुरक्षा देने का निर्णय लिया है। मंगलवार को गृह विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, दरभंगा से भाजपा के सांसद गोपालजी ठाकुर, समस्तीपुर से लोजपा (रामविलास) की सांसद शांभवी और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सह कुटुम्बा से विधायक राजेश कुमार को अब वाई श्रेणी की सुरक्षा दी जाएगी। वाई श्रेणी की सुरक्षा में आठ सुरक्षाकर्मी तैनात किए जाते हैं, जिनमें दो कमांडो और बाकी पुलिस के जवान होते हैं।

ये भी पढ़ें:तेजस्वी को जेड और सम्राट को जेड प्लस, पप्पू को वाई; चुनाव से पहले सुरक्षा बढ़ी
ये भी पढ़ें:हमने टिकट खरीदा तो चिराग कैसे अच्छे नेता? अशोक चौधरी का प्रशांत किशोर से सवाल
ये भी पढ़ें:36 दिन बाद फिर भिड़े विजय सिन्हा और अशोक चौधरी, नीतीश कैबिनेट में तू-तू मैं-मैं

इसी महीने गृह विभाग ने 6 और नेताओं की सुरक्षा भी बढ़ाई थी। इनमें उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को एएसएल (एडवांस सिक्योरिटी लिएजन) के साथ जेड प्लस श्रेणी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को जेड श्रेणी, पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव, अररिया के सांसद प्रदीप कुमार सिंह और बाढ़ के विधायक ज्ञानेन्द्र सिंह ज्ञानू को वाई प्लस श्रेणी की सुरक्षा दी गई थी। जदयू के विधान पार्षद नीरज कुमार को वाई श्रेणी की सुरक्षा दी गई थी।

आपको बता दें कुछ दिन पहले दरभंगा के कुशेश्वरस्थान प्रखंड नीतीश सरकार के मंत्री डॉ. अशोक कुमार चौधरी का जनसंवाद कार्यक्रम था। जिसमें उनकी बेटी सांसद शांभवी चौधरी भी शामिल हुईं। इस दौरान जमकर हंगामा हुआ था। जब शांभवी भाषण देने को आगे आईं तो 'शांभवी वापस जाओ', 'रोड नहीं तो वोट नहीं' लिखी तख्तियां उठाकर नारेबाजी शुरू कर दी।

ये भी पढ़ें:गर्म खून है खौलेंगे ही, तेजस्वी तो बोलेंगे ही; आरजेडी का नया चुनावी सॉन्ग रिलीज
ये भी पढ़ें:तेजस्वी पर सिर्फ राहुल फैसला नहीं लेंगे, CM फेस पर मुकेश सहनी ने बढ़ाई हलचल

इस घटना पर शांभवी के पिता मंत्री डॉ. अशोक कुमार चौधरी भड़क गए, और एसडीपीओ को आदेश देते हुए कहा कि इनका फोटो लीजिए और सरकारी कार्य में बाधा डालने के मामले में कार्रवाई कीजिए। मंच से ये भी कह डाला कि मुझे आपका वोट नहीं चाहिए।