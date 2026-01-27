Shakeel Ahmad: शकील अहमद जैसा कई नेताओं के साथ हुआ, कांग्रेस ने सुपारी दी; BJP के आरोप

संक्षेप: Shakeel Ahmad: शकील अहमद ने शनिवार को दावा किया कि राहुल गांधी एक 'डरपोक' और असुरक्षित नेता हैं साथ ही वह उन्हीं लोगों को आगे बढ़ाते हैं जो उनके गुण गाते हैं। अहमद ने पिछले साल नवंबर में बिहार विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस छोड़ दी थी। वह तीन बार विधायक और दो बार सांसद भी रहे हैं।

पूर्व कांग्रेस सांसद शकील अहमद के बयान को लेकर अब भारतीय जनता पार्टी ने भी कांग्रेस को घेरा है। भाजपा ने आरोप लगाए हैं कि ये कांग्रेस की इमरजेंसी वाली मानसिकता को दिखाता है। साथ ही कहा है कि सिर्फ शकील ही नहीं, बल्कि ऐसा कई अन्य नेताओं के साथ भी हुआ है। अहमद ने दावा किया था कि कांग्रेस नेतृत्व ने उनके आवास पर हमला करने के निर्देश दिए हैं।

भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने बताया कि वह खुद भी ऐसी स्थिति का सामना कर चुके हैं। उन्होंने कहा, ' यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है। परंतु यह कांग्रेस की इमरजेंसी मानसिकता का परिचय है। मैं स्वयं इसका भुक्तभोगी रहा हूं 2017 में। जो आज शकील अहमद जी के साथ हो रहा है, वैसा कई लोगों के साथ हुआ है। कांग्रेस पार्टी असंतोष को सहन नहीं कर पाती है। अगर प्रथम परिवार के खिलाफ कुछ भी बोला, चाहे पार्टी के हित में हो या राष्ट्र के हित में हो। फिर थरूर जैसा हाल होता है, शकील अहमद जी जैसा हाल होता है, शहजाद पूनावाला जैसा हाल होता है।'

उन्होंने कहा, 'और मुझे इसमें कोई हैरानी महसूस नहीं होती कि कांग्रेस के वरिष्ठतम जगहों से शकील अहमद जी के लिए सुपारी दी गई है कि उनको किसी प्रकार से नुकसान पहुंचाएं। मैं तो कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी पूरे देश में लोकतंत्र का ढिंढोरा पीटती है। अपने घर के अंदर ही लोकतंत्र को गायब कर रखा है। इसपर कार्रवाई होनी चाहिए। राहुल गांधी को बताना चाहिए। राहुल गांधी जी को बताना चाहिए कि उन्होंने ऐसा बोला क्या। उन्होंने केवल बोला कि आप डरपोक हो, अपरिपक्व हो, उन्होंने केवल इतना बोला कि आप इन्सिक्योर हो। ऐसा तो है न। हैं तो बोलेंगे।'

शकील अहमद का दावा अहमद ने एक्स पर पोस्ट किया था, 'अभी अभी कांग्रेस के कुछ साथियों ने गुप्त रूप से मुझे ख़बर किया है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व ने बिहार कांग्रेस / युवा कांग्रेस को यह आदेश दिया है कि कल दिनांक 27 जनवरी को पुतला दहन के बहाने मेरे पटना और मधुबनी निवास पर आक्रमण किया जाए। यह जनतंत्र के सिद्धांत के खिलाफ है।'

राहुल गांधी को बताया था डरपोक अहमद ने शनिवार को दावा किया कि राहुल गांधी एक 'डरपोक' और असुरक्षित नेता हैं साथ ही वह उन्हीं लोगों को आगे बढ़ाते हैं जो उनके गुण गाते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और पार्टी महासचिव रह चुके अहमद ने पिछले साल नवंबर में बिहार विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस छोड़ दी थी। वह तीन बार विधायक और दो बार सांसद भी रहे हैं।

उन्होंने कहा कि राहुल गांधी उन वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में खुद को असहज महसूस करते हैं, जिनकी सार्वजनिक प्रतिष्ठा है और इसलिए वह केवल उन लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं, जिनका कोई आधार नहीं है। उन्होंने दावा किया कि राहुल कांग्रेस में वरिष्ठ सहयोगियों की बात नहीं सुनते हैं और इस बात को लेकर आश्वस्त लगते हैं कि कांग्रेस अपनी राष्ट्रीय उपस्थिति के कारण नंबर दो की स्थिति से नीचे नहीं जा सकती।