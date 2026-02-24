Hindustan Hindi News
Feb 24, 2026 03:42 pm ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
शाइस्ता ने तीन दिन पहले सीतामढ़ी स्थित एक निजी अस्पताल में बच्ची को जन्म दिया। 18 फरवरी को उसने राकेश साह के साथ नेपाल के मंदिर में शादी की थी।

शादी के 3 दिन बाद मां बनी शाईस्ता, बेटी को जन्म दिया; इंटरनेट पर राकेश को बधाई, लोग बोले- वादा निभाया

स्कूल संचालक राकेश कुमार साह के साथ भागकर शादी रचाने वाली शाइस्ता परवीन मां बन गई है। शादी के तीन दिनों बाद उसने एक बेटी को जन्म दिया। सोशल मीडिया पर दंपती को बधाई दी जा रही है। खासकर राकेश साह को मोहब्बत में वादा निभाने के लिए खास तौर पर सराहा जा रहा है। शाइस्ता के भाई ने मुजफ्फरपुर के औराई थाने में बहन को शादी की नीयत से अगवा किए जाने की शिकायत की है। इधर पुलिस ने शाइस्ता को बच्चे के साथ कस्टडी में ले लिया है। 18 फरवरी को 28 साल की शाइस्ता ने अपने स्कूल के संचालक 60 वर्षीय राकेश साह के साथ नेपाल में एक मंदिर में शादी कर ली थी। इस शादी की देश भर में चर्चा हुई क्योंकि मोहब्बत में उम्र और मजहब की दीवार को लांघ कर दोनों ने जीवन के सफर पर साथ चलने का फैसला किया।

शाइस्ता और राकेश साह औराई थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। वह राकेश के प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी। पुलिस ने सोमवार को उसे सीतामढ़ी से बच्चे के साथ बरामद कर लिया, जबकि स्कूल संचालक राकेश साह फरार हैं। शिक्षिका ने तीन दिन पहले सीतामढ़ी स्थित एक निजी अस्पताल में बच्ची को जन्म दिया। अब पुलिस की देखरेख में उसे एक अस्पताल में भर्ती करवाकर इलाज कराया जा रहा है। पुलिस उसकी सुरक्षा में तैनात है।

इस मामले में प्रभारी थानेदार सनोवर प्रवीण ने बताया कि शिक्षिका को नवजात बच्ची के साथ बरामद किया गया है। शिक्षिका का इलाज चल रहा है। चिकित्सकों द्वारा छोड़े जाने के बाद महिला का न्यायालय में बयान दर्ज कराया जाएगा, फिलहाल जच्चा-बच्चा दोनों पुलिस की अभिरक्षा में है। मामले को लेकर शिक्षिका के भाई ने औराई थाना में स्कूल के संचालक सहित सात लोगों पर अपहरण का केस दर्ज कराया था, जिसमें 18 फरवरी को शादी की नीयत से अगवा करने की बात कही थी।

शाइस्ता के मां बनने पर इंटरनेट मीडिया पर दंपती के लिए बधाइयों का तांता लगा है। लोग कह रहे हैं कि राकेश साह ने मोहब्बत का फर्ज निभाया। वह चार बच्चों के पिता हैं। शाइस्ता से प्रेम किया तो उसे अपना नाम देकर बदनाम होने से बचाया भी। कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि दोनों ने मिलकर बहुत बड़ा रिस्क ले लिया है।

बताते चलें कि राकेश साह औराई में प्राइवेट स्कूल चलाता है। शाइस्ता स्कूल में पढ़ाती थी। उसे संचालक राकेश साह के साथ अफेयर हो गया। 18 फरवरी को दोनों घर छोड़कर भाग निकले और शादी की तस्वीरें वायरल कर जानकारी दी।

Bihar Bihar News
