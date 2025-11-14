Hindustan Hindi News
Hindi NewsBihar Newsshahpur assembly seat result live 2025 who will win bjp rakesh ojha rjd rahul tiwari jan suraaj padma ojha vote counting
Shahpur Result LIVE: शाहपुर सीट का नतीजा; राकेश ओझा, राहुल तिवारी, पद्मा ओझा में कौन जीतेगा

Shahpur Result LIVE: शाहपुर सीट का नतीजा; राकेश ओझा, राहुल तिवारी, पद्मा ओझा में कौन जीतेगा

संक्षेप: Shahpur Assembly Seat Result LIVE 2025: शाहपुर विधानसभा सीट रिजल्ट 2025 की मतगणना सुबह 8 बजे शुरू होगी। इस सीट पर बीजेपी के राकेश ओझा, आरजेडी के राहुल तिवारी और जन सुराज पार्टी की पद्मा ओझा के बीच हार जीत का मुकाबला दिलचस्प बना हुआ है। 

Fri, 14 Nov 2025 08:19 AMHimanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
Shahpur Assembly Seat Result LIVE 2025: भोजपुर जिले की शाहपुर विधानसभा सीट पर इस बार त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। इस सीट से बीजेपी के राकेश ओझा, आरजेडी के राहुल तिवारी और जन सुराज पार्टी की पद्मा ओझा के बीच जीत-हार का मुकाबला दिलचस्प है। 2020 के चुनाव में आरजेडी के राहुल तिवारी ने बीजेपी की मुन्नी देवी को हराकर लगातार दूसरी बार जीत हासिल की थी। इस बार बीजेपी ने नया चेहरा राकेश ओझा को उतारा है, जबकि जन सुराज की पद्मा ओझा तीसरे मोर्चे से मुकाबले को और दिलचस्प बना रही हैं। शाहपुर सीट के लिए मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू होगी। भरोसेमंद और पल पल के अपडेट्स के लिए लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े रहें...

08:00 AM - Shahpur Assembly Seat Result LIVE 2025: शुरू हो गई मतगणना

Shahpur Assembly Seat Result LIVE 2025: सुबह 8 बजे शुरू होगी मतगणना वोटों की गिनती शुरू हो गई है। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती की जा रही है। मतगणना की प्रक्रिया के मुताबिक पोस्टल बैलेट के लगभग आधे घंटे बाद ईवीएम वोटों की गिनती शुरू होगी। हर राउंड में टेबलों पर मशीनें खोली जाएंगी और मतगणना आगे बढ़ाई जाएगी। प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार पहला रुझान सुबह 8:30 बजे के बाद आने की उम्मीद है, जिसके चलते उम्मीदवारों और समर्थकों में रोमांच और उत्सुकता लगातार बनी हुई है।

06:30 AM - Shahpur Assembly Seat Result LIVE 2025: सुबह 8 बजे शुरू होगी मतगणना

Shahpur Assembly Seat Result LIVE 2025: मतगणना की प्रक्रिया के तहत पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी और आधे घंटे बाद ईवीएम की गिनती शुरू होगी। हर राउंड में ईवीएम खोली जाएगी। पहला रुझान सुबह 8:30 बजे के बाद आने की उम्मीद है।

Himanshu Tiwari
हिमांशु तिवारी लाइव हिन्दुस्तान में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं। वे करियर, एजुकेशन और जॉब्स से जुड़ी खबरें बनाते हैं। यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी, आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं पर इनकी पैनी नजर रहती है। कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक, जामिया से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी करने के बाद साल 2016 में इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत की और लाइव हिन्दुस्तान से पहले जी न्यूज, इंडिया टीवी और एबीपी न्यूज जैसे बड़े मीडिया हाउस में काम कर चुके हैं। करियर, एजुकेशन और जॉब्स के अलावा हिमांशु को राजनीति, देश-विदेश, रिसर्च और मनोरंजन बीट का भी अनुभव है। और पढ़ें
