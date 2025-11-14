Shahpur Result LIVE: शाहपुर सीट का नतीजा; राकेश ओझा, राहुल तिवारी, पद्मा ओझा में कौन जीतेगा
संक्षेप: Shahpur Assembly Seat Result LIVE 2025: शाहपुर विधानसभा सीट रिजल्ट 2025 की मतगणना सुबह 8 बजे शुरू होगी। इस सीट पर बीजेपी के राकेश ओझा, आरजेडी के राहुल तिवारी और जन सुराज पार्टी की पद्मा ओझा के बीच हार जीत का मुकाबला दिलचस्प बना हुआ है।
Shahpur Assembly Seat Result LIVE 2025: भोजपुर जिले की शाहपुर विधानसभा सीट पर इस बार त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। इस सीट से बीजेपी के राकेश ओझा, आरजेडी के राहुल तिवारी और जन सुराज पार्टी की पद्मा ओझा के बीच जीत-हार का मुकाबला दिलचस्प है। 2020 के चुनाव में आरजेडी के राहुल तिवारी ने बीजेपी की मुन्नी देवी को हराकर लगातार दूसरी बार जीत हासिल की थी। इस बार बीजेपी ने नया चेहरा राकेश ओझा को उतारा है, जबकि जन सुराज की पद्मा ओझा तीसरे मोर्चे से मुकाबले को और दिलचस्प बना रही हैं। शाहपुर सीट के लिए मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू होगी। भरोसेमंद और पल पल के अपडेट्स के लिए लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े रहें...
08:00 AM - Shahpur Assembly Seat Result LIVE 2025: शुरू हो गई मतगणना
Shahpur Assembly Seat Result LIVE 2025: सुबह 8 बजे शुरू होगी मतगणना वोटों की गिनती शुरू हो गई है। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती की जा रही है। मतगणना की प्रक्रिया के मुताबिक पोस्टल बैलेट के लगभग आधे घंटे बाद ईवीएम वोटों की गिनती शुरू होगी। हर राउंड में टेबलों पर मशीनें खोली जाएंगी और मतगणना आगे बढ़ाई जाएगी। प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार पहला रुझान सुबह 8:30 बजे के बाद आने की उम्मीद है, जिसके चलते उम्मीदवारों और समर्थकों में रोमांच और उत्सुकता लगातार बनी हुई है।
06:30 AM - Shahpur Assembly Seat Result LIVE 2025: सुबह 8 बजे शुरू होगी मतगणना
Shahpur Assembly Seat Result LIVE 2025: मतगणना की प्रक्रिया के तहत पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी और आधे घंटे बाद ईवीएम की गिनती शुरू होगी। हर राउंड में ईवीएम खोली जाएगी। पहला रुझान सुबह 8:30 बजे के बाद आने की उम्मीद है।