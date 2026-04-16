Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

शहाबुद्दीन के बेटे RJD विधायक ओसामा शहाब पर एक और FIR, डॉक्टर की जमीन कब्जाने की कोशिश का आरोप

Apr 16, 2026 04:52 pm ISTJayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, सीवान
share

सीवान के रघुनाथपुर से राजद विधायक एवं बाहुबली पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब के खिलाफ 10 दिनों में दूसरी एफआईआर दर्ज हुई है। इस बार उन पर एक डॉक्टर दंपति की जमीन कब्जाने की कोशिश का आरोप लगा है।

शहाबुद्दीन के बेटे RJD विधायक ओसामा शहाब पर एक और FIR, डॉक्टर की जमीन कब्जाने की कोशिश का आरोप

बिहार के सीवान में चर्चित बाहुबली रहे मोहम्मद शहाबुद्दीन के विधायक बेटे ओसामा शहाब पर एक और एफआईआर दर्ज हुई है। इस बार उन पर अवैध रूप से डॉक्टर दंपत्ति की जमीन कब्जाने की कोशिश का आरोप लगा है। ओसामा, सीवान जिले के रघुनाथपुर से राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के विधायक हैं। एफआईआर में विधायक ओसामा समेत अन्य कई लोगों को आरोपी बनाया गया है। उत्तर प्रदेश के डॉक्टर दंपत्ति का कहना है कि उन्हें राजद विधायक के पक्ष में जमीन छोड़कर जाने की धमकी दी जा रही है।

विधायक ओसामा शहाब के खिलाफ डॉक्टर विनय सिंह और उनकी पत्नी डॉक्टर सुधा सिंह ने बुधवार रात को थाने में शिकायत की। वे मूलरूप से बिहार के गोपालगंज जिले के मांझागढ़ थाना क्षेत्र स्थित कमनपुरा गांव के रहने वाले हैं। अभी वे यूपी के गोरखपुर के खोराबार सुआ बाजार स्थित न्यू यमन सहारा स्टेट में रहते हैं।

जानकारी के अनुसार, डॉक्टर दंपत्ति ने सीवान शहर से सटे जूनापुर गांव में बायपास रोड पर जमीन ली थी। हाल ही में उन्हें कुछ लोगों द्वारा इस जमीन पर निर्माण नहीं करने की धमकी जा रही थी। आरोपियों ने डॉक्टर दंपति से कहा कि वे रघुनाथपुर से राजद विधायक ओसामा शहाब के पक्ष में यह जमीन छोड़कर गोरखपुर चले जाएं। ऐसा नहीं करने पर उन्हें जान से हाथ धोना पड़ेगा।

ये भी पढ़ें:ओसामा शहाब से नीतीश के मंत्री ने मिलाया हाथ, बोले- घर आइएगा, छोटा भाई बताया

पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। इस केस में फरहान और साबिर नाम के दो शख्स के अलावा 30-35 अज्ञात लोगों को भी आरोपी बनाया गया है। बताया जा रहा है कि आरोपियों की ओर से जमीन पर निर्माण कार्य कर रहे लोगों से मारपीट भी की गई।

ओसामा पर 10 दिन में दूसरी एफआईआर

राजद विधायक के खिलाफ बीते 10 दिनों के भीतर भीतर यह दूसरा केस दर्ज हुआ है। बीते 5 अप्रैल को सीवान जिले के एमएच नगर थाना क्षेत्र के सेमरी गांव में एक ऑटो चालक और स्कॉर्पियो सवार चंदन सिंह के बीच विवाद हो गया था। इस दौरान दोनों पक्षों में ईंट-पत्थर और गोली तक चलने की बात सामने आई। चंदन सिंह ने राजद विधायक ओसामा शहाब और डब्लू खान पर हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाकर प्राथमिकी दर्ज कराई।

वहीं, दूसरे पक्ष की ओर से ऑटो चालक के द्वारा भी चंदन सिंह के खिलाफ केस दर्ज कराया गया। विवाद के दौरान घटनास्थल पर पहुंची पुलिस पर ईंट-पत्थर चलाए गए थे। पुलिस की ओर से भी एक एफआईआर दर्ज की गई थी। इस केस में कुछ लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

ये भी पढ़ें:RJD विधायक ओसामा पर FIR , शहाबुद्दीन के बेटे पर गंभीर आरोप; 1 कांड में 3 केस

बाहुबली शहाबुद्दीन के बेटे हैं ओसामा

राजद विधायक ओसामा शहाब, पूर्व सांसद दिवंगत मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे हैं। लगभग दो से ढाई दशक तक सीवान में शहाबुद्दीन का खौफ रहा। उनके खिलाफ हत्या, अपहरण, पुलिस पर हमला, रंगदारी, अवैध कब्जा, अवैध हथियार रखने जैसे कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हुए थे। सीवान के चर्चित डबल मर्डर केस में शहाबुद्दीन को आजीवन कारावास की सजा मिली थी। 2021 में दिल्ली के तिहाड़ जेल में सजा काट रहे शहाबुद्दीन कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद मौत हो गई थी।

(सीवान से हिन्दुस्तान संवाददाता के इनपुट के साथ)

ये भी पढ़ें:एसपी को दौड़ा-दौड़ाकर पीटता था शहाबुद्दीन, लालू जंगलराज वापस लाना चाहते: नड्डा
ये भी पढ़ें:शहाबुद्दीन, AK 47 और अजय राय; डीपी ओझा की वो रिपोर्ट जिसने लालू की सत्ता हिला दी
ये भी पढ़ें:शहाबुद्दीन का बेटा ओसामा दोबारा गिरफ्तार, बिहार पुलिस ने कोटा से उठाया
Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

और पढ़ें
Siwan Osama Shahab Mohammad Shahabuddin अन्य..
लेटेस्ट Hindi News और Bihar News के साथ-साथ Patna News, Muzaffarpur News, Bhagalpur News और अन्य बड़े शहरों की ताज़ा खबरें हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।