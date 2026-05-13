शहाबुद्दीन के बेटे RJD विधायक ओसामा शहाब की गिरफ्तारी पर रोक, हाईकोर्ट ने मांगी केस डायरी
सीवान के रघुनाथपुर से आरजेडी विधायक और पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब की गिरफ्तारी पर पटना हाईकोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। जमीन से जुड़े एक मामले में अदालत ने केस डायरी की मांग की है।
बिहार के सीवान के बाहुबली पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब को पटना हाईकोर्ट से राहत मिली है। सीवान जिले के रघुनाथपुर से राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के विधायक ओसामा की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। उनके खिलाफ किसी तरह की दंडात्मक कार्रवाई फिलहाल नहीं हो पाएगी। अदालत ने केस डायरी भी मांगी है। जस्टिस अजीत कुमार की एकलपीठ ने विधायक की ओर से दायर अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए बुधवार को यह फैसला सुनाया।
आरजेडी विधायक ओसामा शहाब की ओर से वकील नरेश दीक्षित ने हाईकोर्ट को बताया कि जिस जमीन को लेकर एफआईआर दर्ज की गई। उस पर सीवान कोर्ट में हकियत वाद चल रहा है। उन्होंने दावा किया कि आवेदक की ओर से उस विवादित जमीन को खरीदा गया था। दूसरी ओर, सूचक ने भी उस जमीन को खरीदने की बात कही है। ऐसे में सिविल कोर्ट ही तय कर सकती हैं कि जमीन का असली मालिक कौन हैं।
ओसामा की ओर से हाईकोर्ट में दलील दी गई कि जब तक जमीन मालिक कौन हैं यह पता नहीं चल जाता, तब तक जमीन पर निर्माण कार्य कैसे किया जा सकता है। उन्होंने सीवान में दर्ज प्राथमिकी का हवाला देते हुए कोर्ट को बताया कि विधायक ओसामा शहाब पर कोई आरोप नहीं लगाया गया है। सिर्फ मोबाइल पर बात करने की बात कही गई है।
उनका कहना था कि पूरी प्राथमिकी में धमकी देने तक की बात नहीं है। आवेदक की ओर से दी गई दलील को सुनने के बाद हाई कोर्ट ने दंडात्मक कार्रवाई करने पर रोक लगा दी।
क्या है मामला
दरअसल, यह मामला सीवान शहर से सटे झुनापुर में स्थित एक जमीन से जुड़ा हुआ है। पिछले महीने सीवान के महादेवा थाने में गोरखपुर निवासी एक डॉक्टर दंपति ने ओसामा शहाब समेत अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। डॉक्टर दंपति ने आरोप लगाया कि उनकी जमीन पर निर्माण कार्य को रोकने, निर्माण में लगे लोगों से कथित मारपीट करने और जमीन छोड़कर गोरखपुर चले जाने की धमकी की दी गई।
इस मामले में आरजेडी विधायक की ओर से सीवान कोर्ट में पहले अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। जिला एवं सेशन कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी। ओसामा शहाब के घरों पर सीवान पुलिस ने छापेमारी भी की थी। इसके बाद ओसामा की ओर से पटना हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत देने की मांग करते हुए याचिका दायर की गई।
(पटना से शंभू शरण की रिपोर्ट)
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
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जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।