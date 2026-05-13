Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

शहाबुद्दीन के बेटे RJD विधायक ओसामा शहाब की गिरफ्तारी पर रोक, हाईकोर्ट ने मांगी केस डायरी

Jayesh Jetawat हिन्दुस्तान, विधि संवाददाता, पटना
share

सीवान के रघुनाथपुर से आरजेडी विधायक और पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब की गिरफ्तारी पर पटना हाईकोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। जमीन से जुड़े एक मामले में अदालत ने केस डायरी की मांग की है। 

शहाबुद्दीन के बेटे RJD विधायक ओसामा शहाब की गिरफ्तारी पर रोक, हाईकोर्ट ने मांगी केस डायरी

बिहार के सीवान के बाहुबली पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब को पटना हाईकोर्ट से राहत मिली है। सीवान जिले के रघुनाथपुर से राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के विधायक ओसामा की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। उनके खिलाफ किसी तरह की दंडात्मक कार्रवाई फिलहाल नहीं हो पाएगी। अदालत ने केस डायरी भी मांगी है। जस्टिस अजीत कुमार की एकलपीठ ने विधायक की ओर से दायर अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए बुधवार को यह फैसला सुनाया।

आरजेडी विधायक ओसामा शहाब की ओर से वकील नरेश दीक्षित ने हाईकोर्ट को बताया कि जिस जमीन को लेकर एफआईआर दर्ज की गई। उस पर सीवान कोर्ट में हकियत वाद चल रहा है। उन्होंने दावा किया कि आवेदक की ओर से उस विवादित जमीन को खरीदा गया था। दूसरी ओर, सूचक ने भी उस जमीन को खरीदने की बात कही है। ऐसे में सिविल कोर्ट ही तय कर सकती हैं कि जमीन का असली मालिक कौन हैं।

ओसामा की ओर से हाईकोर्ट में दलील दी गई कि जब तक जमीन मालिक कौन हैं यह पता नहीं चल जाता, तब तक जमीन पर निर्माण कार्य कैसे किया जा सकता है। उन्होंने सीवान में दर्ज प्राथमिकी का हवाला देते हुए कोर्ट को बताया कि विधायक ओसामा शहाब पर कोई आरोप नहीं लगाया गया है। सिर्फ मोबाइल पर बात करने की बात कही गई है।

उनका कहना था कि पूरी प्राथमिकी में धमकी देने तक की बात नहीं है। आवेदक की ओर से दी गई दलील को सुनने के बाद हाई कोर्ट ने दंडात्मक कार्रवाई करने पर रोक लगा दी।

ये भी पढ़ें:शहाबुद्दीन के विधायक बेटे ओसामा पर एक और FIR, डॉक्टर की जमीन कब्जाने की कोशिश

क्या है मामला

दरअसल, यह मामला सीवान शहर से सटे झुनापुर में स्थित एक जमीन से जुड़ा हुआ है। पिछले महीने सीवान के महादेवा थाने में गोरखपुर निवासी एक डॉक्टर दंपति ने ओसामा शहाब समेत अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। डॉक्टर दंपति ने आरोप लगाया कि उनकी जमीन पर निर्माण कार्य को रोकने, निर्माण में लगे लोगों से कथित मारपीट करने और जमीन छोड़कर गोरखपुर चले जाने की धमकी की दी गई।

इस मामले में आरजेडी विधायक की ओर से सीवान कोर्ट में पहले अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। जिला एवं सेशन कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी। ओसामा शहाब के घरों पर सीवान पुलिस ने छापेमारी भी की थी। इसके बाद ओसामा की ओर से पटना हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत देने की मांग करते हुए याचिका दायर की गई।

(पटना से शंभू शरण की रिपोर्ट)

ये भी पढ़ें:शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा को बड़ा झटका, RJD विधायक की अग्रिम जमानत याचिका खारिज
ये भी पढ़ें:राजद विधायक और शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब के घर रेड, जमीन कब्जाने का आरोप
Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

और पढ़ें
Osama Shahab Mohammad Shahabuddin Patna High Court अन्य..
लेटेस्ट Hindi News और Bihar News के साथ-साथ Patna News, Muzaffarpur News, Bhagalpur News और अन्य बड़े शहरों की ताज़ा खबरें हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।