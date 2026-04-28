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शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब को बड़ा झटका, राजद विधायक की अग्रिम जमानत याचिका कोर्ट से खारिज

Apr 28, 2026 06:56 pm ISTJayesh Jetawat हिन्दुस्तान, विधि संवाददाता, सीवान
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बाहुबली शहाबुद्दीन के बेटे राजद विधायक ओसामा शहाब की अग्रिम जमानत याचिका को सीवान कोर्ट ने खारिज कर दिया है। विधायक पर डॉक्टर दंपति की जमीन हड़पने की कोशिश करने और उन्हें धमकाने एवं मारपीट का आरोप लगा है। 

शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब को बड़ा झटका, राजद विधायक की अग्रिम जमानत याचिका कोर्ट से खारिज

बिहार के सीवान से पूर्व सांसद एवं बाहुबली रहे मोहम्मद शहाबुद्दीन के विधायक बेटे ओसामा शहाब को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। रघुनाथपुर से राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के विधायक ओसामा की अग्रिम जमानत याचिका को सीवान डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने खारिज कर दिया है। जमीन विवाद के एक मामले में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मोतिश कुमार सिंह की अदालत ने मंगलवार को यह फैसला सुनाया। ओसामा शहाब ने डॉक्टर दंपति के द्वारा दर्ज कराए केस में गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी।

राजद विधायक ओसामा शहाब की ओर से यह याचिका वकील नवेंदु शेखर दीपक ने कोर्ट में लगाई गई। सुनवाई के दौरान विधायक की ओर से कोर्ट में दलील दी गई कि इस मामले में ओसामा शहाब निर्दोष हैं। उन्हें गलत तरीके से भूमि संबंधी कांड में फंसाया गया है। वहीं, अभियोजन की ओर से लोक अभियोजन प्रमील कुमार उर्फ गोप बाबू ने कोर्ट में सरकार का पक्ष रखा। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने राजद विधायक की जमानत याचिका को खारिज कर दिया।

क्या है मामला?

गौरतलब है कि बीते 15 अप्रैल को सीवान शहर के महादेवा थाने में रघुनाथपुर के राजद विधायक ओसामा शहाब सहित कई अन्य के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कराई गई है। इसमें चार नामजद एवं 30-35 अज्ञात को आरोपी बनाया गया था। गोपालगंज जिले के मांझागढ़ थाना क्षेत्र के कमनपुरा के मूल निवासी डॉक्टर विनय कुमार एवं उनकी पत्नी डॉक्टर सुधा सिंह ने यह केस दर्ज कराया था।

डॉक्टर दंपति अभी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के खोराबार उर्फ सुआ बाजार यमन सहारा स्टेट में रहते हैं। बताया जा रहा है कि सीवान शहर से सटे झुनापुर में उनकी एक जमीन है। इस पर वह निर्माण करा रहे थे। डॉक्टर दंपति ने आरोप लगाया कि भूमि पर निर्माण के दौरान आरोपियों ने उस जमीन को अपना बताकर काम रोकने, कथित गुंडों को भेजकर निर्माण कार्य में लगे आदमियों के साथ मारपीट कराने एवं भूमि को छोड़कर गोरखपुर चले जाने की धमकी दी गई। पुलिस फिलहाल इस मामले की जांच कर रही है।

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सीवान में खौफ का पर्याय रहे थे शहाबुद्दीन

बता दे कि आरजेडी विधायक ओसामा शहाब, पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के बेटे हैं। सीवान में कई दशक तक उनके नाम की दहशत थी। शहाबुद्दीन के खिलाफ रंगदारी, अवैध कब्जा, हथियार रखने, हत्या, अपहरण जैसे कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज थे। चर्चित डबल मर्डर केस में उन्हें उम्रकैद हुई थी। दिल्ली की तिहाड़ जेल में सजा काटते समय कोविड से उनकी मौत हो गई थी।

(सीवान से विधि संवाददाता की रिपोर्ट)

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Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

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