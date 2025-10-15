शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा के लिए विधायक हरिशंकर ने खाली कर दी सीट, लालू-तेजस्वी ने टिकट दिया

संक्षेप: सीवान के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब को लालू यादव और तेजस्वी यादव ने सीवान की रघुनाथपुर सीट से टिकट दिया है। यहां राजद के मौजूदा विधायक हरिशंकर यादव ने ओसामा का समर्थन करते हुए लड़ने से मना कर दिया था।

राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के अध्यक्ष लालू यादव ने तेजस्वी यादव की मौजूदगी में रघुनाथपुर विधानसभा सीट से सीवान से चार बार सांसद रहे मोहम्मद शहाबुद्दीदन के बेटे ओसामा शहाब को टिकट दे दिया है। रघुनाथपुर के राजद विधायक हरिशंकर यादव ने अपने राजनीतिक सफर में शहाबुद्दीन की मदद को याद करते हुए ओसामा शहाब का समर्थन करने का ऐलान किया था। इस सीट के इतिहास में 2015 में राजद को हरिशंकर ने ही पहली बार जीत दिलाई थी। 2020 में भी वो दोबारा जीते थे। शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब सीवान से इस बार भी लोकसभा चुनाव हार गई थीं और उसके बाद वापस राजद में लौट आई थीं। ओसाम पर भी अब तक कई मामले दर्ज हो चुके हैं।

विपक्षी दलों के महागठबंधन में सीट बंटवारे पर अब तक ना तो सहमति बनी है और ना ही कोई औपचारिक घोषणा हुई है। कई सीटों पर सहयोगी दलों के परस्पर दावे और सीटों की संख्या को लेकर कांग्रेस, राजद, वीआईपी और सीपीआई-माले में गंभीर मतभेद बने हुए हैं। लेकिन तेजस्वी की पार्टी के साथ-साथ सीपीआई-माले, सीपीआई ने उन सीटों पर कैंडिडेट की घोषणा के साथ सिंबल भी जारी कर दिया है, जहां दूसरे दलों का दावा नहीं है। उन उम्मीदवारों में कई नामांकन भी दाखिल कर चुके हैं, जिसमें खुद तेजस्वी यादव भी शामिल हैं।