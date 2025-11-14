Hindustan Hindi News
Hindi NewsBihar Newsshahabad region election results pawan singh upendra kushwaha kaimur rohtas bhojpur buxar chunav ke nateeje
Shahabad Election Results Live: शाहाबाद मतगणना शुरू, पवन सिंह खिला पाएंगे NDA का कमल? महागठबंधन का क्या होगा?

संक्षेप: Shahabad Election Result Live: शाहाबाद प्रमंडल की 22 सीटों के चुनाव परिणाम आज जारी किए जाएंगे। शाहाबाद में कुल चार जिले और 22 सीटें हैं। पिछले चुनाव में शाहाबाद में एनडीए को केवल दो सीटें हासिल हुई थीं। इस बार बीजेपी ने पवन सिंह को पार्टी में शामिल करके अच्छा कार्ड खेला है। 

Fri, 14 Nov 2025 08:07 AMAnkit Ojha लाइव हिन्दुस्तान
Shahabad Election Result Live: बिहार के शाहाबाद प्रमंडल की 22 सीटों पर वोटों की गिनती शुरू हो गई है। शाहाबाद में चुनौती से निपटने के लिए एनडीए ने पवन सिंह को फिर से बीजेपी में शामिल किया और उपेंद्र कुशवाहा के साथ उनकी तस्वीरें वायरल करवा दीं। बीजेपी संदेश देना चाहती है कि कुशवाहा और राजपूत समाज एक है। वहीं पवन सिंह भोजपुरी सुपरस्टार होने की वजह से जनता में लोकप्रिय हैं।

Shahabad Election Result सुबह 8 बजेः बिहार की सभी 243 सीटों के लिए वोटों की गिनती शुरू हो गई है। मतगणना में सुबह 8 बजे पहले आधे घंटे पोस्टल बैलट की गिनती होगी. ईवीएम के मतों की गिनती 8.30 बजे से शुरू होगी. चुनाव आयोग के मुताबिक मतगणना केंद्रों पर पहले रुझान की घोषणा लगभग 9 बजे तक हो सकती है, लेकिन उसकी साइट पर सुबह 9.30 बजे पहले राउंड की गिनती के नंबर बताए जाएंगे।

2020 के विधानसभा चुनाव में शाहाबाद प्रखंड में एनडीए का प्रदर्शन अच्छा नहीं था। शाहाबाद प्रमंडल में कुल चार जिले आते हैं। ये जिले हैं भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास। पिछले चुनाव में 22 सीटों में से एनडीए को दो सीटें ही मिली थीं। इस बार कहा जा रहा है कि पवन सिंह फैक्टर बीजेपी को फायदा दिला सकता है। शाहाबाद के कई इलाके नक्सल प्रभावित रहे हैं।

शाहाबाद में भी इस बार बंपर वोटिंग हुई है। पिछले चुनाव में बीजेपी को भोजपुर की दो सीटें बड़हरा और आरा मिली थीं। कैमूर, रोहतास और बक्सर में बीजेपी को एक सीट पर भी जीत नहीं मिल पाई थी। कैमूर के रामगढ़ मोहनिया, भभुआ और चैनपुर में महागठबंधन ने जीत दर्ज की थी। इसके अलावा रोहतास की चेनारी, सासाराम, मोखा, डेहरी, दिनारा, काराकाट और करगहर सीट पर भी महागठबंधन ने परचम लहराया था। बक्सर की सभी सीटें महागठबंधन के ही खाते में गई थीं।

पवन सिंह भोजपुर के बड़हरा के रहने वाले हैं। 2024 में उनके कथित अश्लील गाने बाहर आने के बाद बीजेपी ने पार्टी से निकाल दिया था। हालांकि इसके बाद शाहाबाद में बीजेपी को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। 2024 में बीजेपी से निकाले जाने के बाद पवन सिंह ने काराकाट सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ा। इसके बाद भाकपा (माले) लिबरेशन के राजा राम सिंह जीत गए और कुशवाहा तीसरे नंबर पर चले गए। पहली बार निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर भी पवन सिंह ने कमाल कर दिया था। इसके बाद बीजेपी ने उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा में सीट दी।

Ankit Ojha

लेखक के बारे में

Ankit Ojha
अंकित ओझा पिछले 8 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। अंकित ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से स्नातक के बाद IIMC नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा किया है। इसके बाद कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर डिग्री हासिल की है। राजनीति, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर कार्य करने का उनके पास अनुभव है। इसके अलावा बिजनेस और अन्य क्षेत्रों की भी समझ रखते हैं। हिंदी, अंग्रेजी के साथ ही पंजाबी और उर्दू का भी ज्ञान है। डिजिटल के साथ ही रेडियो और टीवी के लिए भी काम कर चुके हैं। और पढ़ें
