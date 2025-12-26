दो साल तक यौन शोषण, अश्लील फोटो-वीडियो बनाया; शादी का झांसा देकर नाबालिग को बनाया शिकार
आरोपित ने बहला फुसलाकर नाबालिग का अश्लील फोटो और वीडियो बना लिया है और वायरल करने की धमकी भी दे रहा है।
बिहार के बेतिया में एक नाबालिग को हवस का शिकार बनाया गया। नरकटियागंज के एक गांव में शादी का झांसा देकर नाबालिग से यौन शोषण की वारदात को अंजाम दिया गया। दो वर्ष तक यौन शोषण करने के बाद आरोपित अब शादी से इंकार कर दिया है। मामले में नाबालिग की मां ने शिकारपुर थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। सभी आरोपी घर छोड़कर फरार हैं।
दर्ज एफआईआर में साठी थाना के सतवरिया गांव निवासी अखिलेश ठाकुर समेत बृजेश ठाकुर व अरुण ठाकुर को आरोपित किया गया है। बताया गया है कि आरोपित अखिलेश उसकी नाबालिग पुत्री को शादी का झांसा देकर दो वर्षों तक यौन शोषण किया और अब शादी से इंकार कर रहा है। परिजनों ने जब अखिलेश के घर जाकर शिकायत की तब उसके परिवार के लोगों ने मारपीट और गाली गलौज कर भगा दिया। बताया कि नहीं भागते तो वे जान भी मार सकते थे।
एफआईआर में उसने बताया है कि आरोपित ने बहला फुसलाकर उसकी नाबालिग पुत्री का अश्लील फोटो और वीडियो बना लिया है और वायरल करने की धमकी भी दे रहा है। उसने बताया है कि आरोपित के घर वालों को भी इसकी जानकारी पहले से थी। अपने बटे को समझाने के बदले पीड़ित लड़की और उसके घर वालों को धमका रहे हैं। परिजनों ने पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई है।
इस मामले में प्रभारी थानाध्यक्ष मिथलेश कुमार ने बताया कि मां के बयान पर आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। शीघ्र ही सभी आरोपितों को गिरफ्तार किया जाएगा। महिला अधिकारी को पीड़िता से पूछताछ करने के लिए तैनात किया गया है। उसकी मेडिकल जांच कराई जाएगी। कोर्ट में पीड़िता का बयान दर्ज कराया जाएगा। कांड के आरोपी फरार हैं। पीड़ित परिवार को पुलिस प्रोटेक्शन दे रही है।