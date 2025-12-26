Hindustan Hindi News
Sexually exploited for two years, obscene photos videos taken minor lured into marriage Bettiah Bihar
दो साल तक यौन शोषण, अश्लील फोटो-वीडियो बनाया; शादी का झांसा देकर नाबालिग को बनाया शिकार

दो साल तक यौन शोषण, अश्लील फोटो-वीडियो बनाया; शादी का झांसा देकर नाबालिग को बनाया शिकार

संक्षेप:

आरोपित ने बहला फुसलाकर नाबालिग का अश्लील फोटो और वीडियो बना लिया है और वायरल करने की धमकी भी दे रहा है।

Dec 26, 2025 04:10 pm IST Sudhir Kumar
बिहार के बेतिया में एक नाबालिग को हवस का शिकार बनाया गया। नरकटियागंज के एक गांव में शादी का झांसा देकर नाबालिग से यौन शोषण की वारदात को अंजाम दिया गया। दो वर्ष तक यौन शोषण करने के बाद आरोपित अब शादी से इंकार कर दिया है। मामले में नाबालिग की मां ने शिकारपुर थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। सभी आरोपी घर छोड़कर फरार हैं।

दर्ज एफआईआर में साठी थाना के सतवरिया गांव निवासी अखिलेश ठाकुर समेत बृजेश ठाकुर व अरुण ठाकुर को आरोपित किया गया है। बताया गया है कि आरोपित अखिलेश उसकी नाबालिग पुत्री को शादी का झांसा देकर दो वर्षों तक यौन शोषण किया और अब शादी से इंकार कर रहा है। परिजनों ने जब अखिलेश के घर जाकर शिकायत की तब उसके परिवार के लोगों ने मारपीट और गाली गलौज कर भगा दिया। बताया कि नहीं भागते तो वे जान भी मार सकते थे।

एफआईआर में उसने बताया है कि आरोपित ने बहला फुसलाकर उसकी नाबालिग पुत्री का अश्लील फोटो और वीडियो बना लिया है और वायरल करने की धमकी भी दे रहा है। उसने बताया है कि आरोपित के घर वालों को भी इसकी जानकारी पहले से थी। अपने बटे को समझाने के बदले पीड़ित लड़की और उसके घर वालों को धमका रहे हैं। परिजनों ने पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई है।

इस मामले में प्रभारी थानाध्यक्ष मिथलेश कुमार ने बताया कि मां के बयान पर आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। शीघ्र ही सभी आरोपितों को गिरफ्तार किया जाएगा। महिला अधिकारी को पीड़िता से पूछताछ करने के लिए तैनात किया गया है। उसकी मेडिकल जांच कराई जाएगी। कोर्ट में पीड़िता का बयान दर्ज कराया जाएगा। कांड के आरोपी फरार हैं। पीड़ित परिवार को पुलिस प्रोटेक्शन दे रही है।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar
टीवी मीडिया और डिजिटल जर्नलिज्म में 15 साल से ज्यादा का अनुभव। क्राइम, पॉलिटिक्स, सामाजिक और प्रशासनिक मामलों की समझ रखते हैं। फिलहाल लाइव हिन्दु्स्तान में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर बिहार के लिए काम करते हैं। इससे पहले ईटीवी न्यूज/News18 में बिहार और झारखंड की पत्रकारिता कर चुके हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओेपन यूनिवर्सिटी से मास कम्यूनिकेशन में पीजी किया है। और पढ़ें
