नवादा के भीड़भाड़ वाले मोहल्ले में सेक्स रैकेट; घर में 2 लड़कियों संग 4 युवक, उत्तेजक दवाइयां मिलीं

संक्षेप: नवादा में नगर थाना क्षेत्र के नवीनगर में पुलिस ने देह व्यापार का भंडाफोड़ किया। छापेमारी में 4 अभियुक्त गिरफ्तार हुए और 2 नाबालिग लड़कियों को मुक्त कराया गया। मकान से उत्तेजक दवाएं और आपत्तिजनक सामान बरामद हुआ है।

बिहार के नवादा जिले में पुलिस ने अवैध देह व्यापार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए नगर थाना क्षेत्र के नवीनगर इलाके में एक मकान पर छापेमारी कर चार अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने दो नाबालिग लड़कियों को मुक्त भी कराया है। पुलिस की यह छापेमारी गुरुवार (29 जनवरी) की रात को की गई। जानकारी के मुताबिक पुलिस को स्थानीय लोगों से सूचना मिली थी कि नवीनगर स्थित एक मकान से लड़के-लड़कियों के हंसने-बोलने की आवाजें लगातार आती हैं। लोगों को आशंका थी कि मकान के अंदर नाबालिग लड़कियों से जबरन देह व्यापार कराया जा रहा है।

सूचना की गंभीरता को देखते हुए नवादा के पुलिस अधीक्षक ने तत्काल सदर एसडीपीओ के नेतृत्व में विशेष छापामारी टीम का गठन किया। टीम में नगर थानाध्यक्ष, अन्य पुलिस पदाधिकारी और महिला पुलिसकर्मी शामिल थे। छापेमारी के दौरान पुलिस ने मौके से चार पुरुषों को पकड़ा, जबकि दो नाबालिग लड़कियां भी वहां मौजूद मिलीं। महिला पुलिसकर्मियों द्वारा पूछताछ में लड़कियों ने बताया कि उनसे जबरदस्ती देह व्यापार कराया जाता था और इसके बदले उन्हें कुछ पैसे दिए जाते थे। इसके बाद पुलिस ने मकान की विधिवत तलाशी लेकर कई साक्ष्य और आपत्तिजनक सामग्री जब्त की। जिसमें उत्तेजक दवाएं भी शामिल थीं।