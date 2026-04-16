बिहार के ढाबे पर सेक्स रैकेट और गंदा वीडियो बनाने का खेल, लड़कियों को मिलते हैं 500 रुपये; रेड में कई खुलासे

Sex Racket: युवती ने पुलिस को बताया कि ढाबे का मैनेजर मिथिलेश लड़कियों से डील करता था। वह धमकी देता था कि नहीं आने पर उनका फोटो और वीडियो वायरल कर देगा। ग्राहकों से वसूले गए रुपये में 50 प्रतिशत ढाबे का मैनेजर रखता था।

Sex Racket: बिहार के मुजफ्फरपुर में एक सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ है। यहां गरहां ओपी अंतर्गत पटियासा में फोरलेन किनारे स्थित मोहनी ढाबा पर सेक्स रैकेट चल रहा था। यहां युवतियों से देह व्यापार कराने के साथ उनका अश्लील वीडियो भी बनाया जा रहा था। वीडियो वायरल करने की धमकी देकर ढाबे का मैनेजर मिथिलेश कुमार युवतियों को बार-बार बुलाता था। देह व्यापार में एक ग्राहक से 500 से 600 रुपये युवतियों को मिलते थे। पुलिस ने ढाबे पर छापेमारी करते हुए मीनापुर और तुर्की थाना इलाके की दो युवतियों को मुक्त कराया है। सिटी एसपी मोहिबुल्लाह अंसारी ने बुधवार को बताया कि अहियापुर और गरहां ओपी पुलिस की संयुक्त टीम ने ढाबे के मैनेजर मिथिलेश कुमार और पटियासा के अमित कुमार को गिरफ्तार किया है।

ढाबे के काउंटर से काफी मात्रा में आपत्तिजनक सामान जब्त किए गए हैं। देह व्यापार से जुड़ी हिसाब की डायरी मिली है। पुलिस ने गिरफ्तार दोनों आरोपितों के अलावा एफआईआर में ढाबा के मालिक पटियासा निवासी उमेश राय को सेक्स रैकेट संचालित करने के मामले में नामजद किया है। मीनापुर की युवती ने पुलिस को बताया कि ढाबे का मैनेजर मिथिलेश लड़कियों से डील करता था। वह धमकी देता था कि नहीं आने पर उनका फोटो और वीडियो वायरल कर देगा। ग्राहकों से वसूले गए रुपये में 50 प्रतिशत ढाबे का मैनेजर रखता था। गिरफ्तार अमित ने भी स्वीकार किया है कि मिथिलेश ही लड़कियों से डील करता था।

बताया जाता है कि पटियासा ही नहीं अहियापुर थाना इलाके में दरभंगा फोरलेन पर सदातपुर मोड़ से लेकर बखरी तक देह व्यापार के अलग-अलग अड्डे संचालित हो रहे हैं। कई आवासीय होटलों में भी सेक्स रैकेट चल रहा है। यहां पर गर्लफ्रेंड व ब्वायफ्रेंड बनकर आने वाले जोड़े को घंटे की दर से कमरा दिया जाता है।

मासूम बच्ची से रेप इधर मुजफ्फरपुर में करजा थाना क्षेत्र के एक गांव में 14 अप्रैल को 15 साल के किशोर ने साढ़े तीन साल की बच्ची से दुष्कर्म किया। उसके साथ दरिंदगी भी की, जिससे प्राइवेट पार्ट में गहरा जख्म हो गया। इसके बाद बच्ची को लहूलुहान हालत में घर लाकर छोड़ दिया। आरोपित पीड़िता का चचेरा भाई है। मामले को लेकर बच्ची की मां ने बुधवार को करजा थाना में केस दर्ज कराया है। इसमें किशोर को आरोपित किया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपित किशोर को हिरासत में ले लिया है।