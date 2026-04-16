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बिहार के ढाबे पर सेक्स रैकेट और गंदा वीडियो बनाने का खेल, लड़कियों को मिलते हैं 500 रुपये; रेड में कई खुलासे

Apr 16, 2026 08:11 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान, प्रमुख संवाददाता, मुजफ्फरपुर
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Sex Racket: युवती ने पुलिस को बताया कि ढाबे का मैनेजर मिथिलेश लड़कियों से डील करता था। वह धमकी देता था कि नहीं आने पर उनका फोटो और वीडियो वायरल कर देगा। ग्राहकों से वसूले गए रुपये में 50 प्रतिशत ढाबे का मैनेजर रखता था।

बिहार के ढाबे पर सेक्स रैकेट और गंदा वीडियो बनाने का खेल, लड़कियों को मिलते हैं 500 रुपये; रेड में कई खुलासे

Sex Racket: बिहार के मुजफ्फरपुर में एक सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ है। यहां गरहां ओपी अंतर्गत पटियासा में फोरलेन किनारे स्थित मोहनी ढाबा पर सेक्स रैकेट चल रहा था। यहां युवतियों से देह व्यापार कराने के साथ उनका अश्लील वीडियो भी बनाया जा रहा था। वीडियो वायरल करने की धमकी देकर ढाबे का मैनेजर मिथिलेश कुमार युवतियों को बार-बार बुलाता था। देह व्यापार में एक ग्राहक से 500 से 600 रुपये युवतियों को मिलते थे। पुलिस ने ढाबे पर छापेमारी करते हुए मीनापुर और तुर्की थाना इलाके की दो युवतियों को मुक्त कराया है। सिटी एसपी मोहिबुल्लाह अंसारी ने बुधवार को बताया कि अहियापुर और गरहां ओपी पुलिस की संयुक्त टीम ने ढाबे के मैनेजर मिथिलेश कुमार और पटियासा के अमित कुमार को गिरफ्तार किया है।

ढाबे के काउंटर से काफी मात्रा में आपत्तिजनक सामान जब्त किए गए हैं। देह व्यापार से जुड़ी हिसाब की डायरी मिली है। पुलिस ने गिरफ्तार दोनों आरोपितों के अलावा एफआईआर में ढाबा के मालिक पटियासा निवासी उमेश राय को सेक्स रैकेट संचालित करने के मामले में नामजद किया है। मीनापुर की युवती ने पुलिस को बताया कि ढाबे का मैनेजर मिथिलेश लड़कियों से डील करता था। वह धमकी देता था कि नहीं आने पर उनका फोटो और वीडियो वायरल कर देगा। ग्राहकों से वसूले गए रुपये में 50 प्रतिशत ढाबे का मैनेजर रखता था। गिरफ्तार अमित ने भी स्वीकार किया है कि मिथिलेश ही लड़कियों से डील करता था।

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बताया जाता है कि पटियासा ही नहीं अहियापुर थाना इलाके में दरभंगा फोरलेन पर सदातपुर मोड़ से लेकर बखरी तक देह व्यापार के अलग-अलग अड्डे संचालित हो रहे हैं। कई आवासीय होटलों में भी सेक्स रैकेट चल रहा है। यहां पर गर्लफ्रेंड व ब्वायफ्रेंड बनकर आने वाले जोड़े को घंटे की दर से कमरा दिया जाता है।

मासूम बच्ची से रेप

इधर मुजफ्फरपुर में करजा थाना क्षेत्र के एक गांव में 14 अप्रैल को 15 साल के किशोर ने साढ़े तीन साल की बच्ची से दुष्कर्म किया। उसके साथ दरिंदगी भी की, जिससे प्राइवेट पार्ट में गहरा जख्म हो गया। इसके बाद बच्ची को लहूलुहान हालत में घर लाकर छोड़ दिया। आरोपित पीड़िता का चचेरा भाई है। मामले को लेकर बच्ची की मां ने बुधवार को करजा थाना में केस दर्ज कराया है। इसमें किशोर को आरोपित किया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपित किशोर को हिरासत में ले लिया है।

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पीड़िता की मां ने पुलिस को बताया कि 14 अप्रैल को राशन लेने गई थी। इसी बीच बच्ची को घर से बुलाकर ले गया। वापस राशन लेकर घर पहुंची तो बच्ची दादी के पास बैठी थी और उसके प्राइवेट पार्ट से खून निकल रहा था। बच्ची से पूछताछ की तो बताया कि आरोपित ने जख्मी कर दिया। आरोपित के घर पहुंचकर शिकायत की तो बच्ची का इलाज कराने की बात कही। इसके बाद मड़वन सीएचसी ले गई, जहां से मेडिकल रेफर कर दिया गया।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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