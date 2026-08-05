बिहार: ईओ विमल कुमार के शरीर पर चोट के गंभीर निशान, एस्फिक्सिया से हुई मौत; रिटायर्ड जज से जांच की मांग

बिहार में कार्यपालक पदाधिकारी विमल कुमार की हत्या के बाद अब उनके शरीर पर चोट के गंभीर निशान मिले हैं। यह निशान किसी भारी वस्तु से मारे जाने के हैं। पूरे मामले में अब रिटायर्ड जज से जांच की मांग उठी है।

बिहार में डालमियानगर नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी (ईओ) विमल कुमार हत्याकांड में पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने हत्या की भयावहता को उजागर किया है। मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट में उनके शरीर पर कठोर और कुंद वस्तु से कई गंभीर चोटें पहुंचाए जाने की पुष्टि हुई है। रिपोर्ट के अनुसार, विमल कुमार की मौत दम घुटने (एस्फिक्सिया) और अत्यधिक रक्तस्राव के कारण हुए हेमरेजिक शॉक से हुई। मंगलवार को मगध रेंज के आईजी विकास वैभव ने बताया कि मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट मिलने के बाद पुलिस ने जांच की गति और तेज कर दी है।

उन्होंने कहा कि मामले की निष्पक्ष और वैज्ञानिक जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया गया है। एसआईटी हत्या से जुड़े सभी पहलुओं की गहन जांच करेगी। आईजी ने स्पष्ट किया कि जांच में जिसकी भी संलिप्तता सामने आएगी, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। किसी को बख्शा नहीं जाएगा। गौर हो कि एक अगस्त को सासाराम से पटना आने के दौरान बारुण में ईओ की हत्या हुई थी।

रिटायर्ड जज से मौत की जांच कराने की मांग कार्यपालक पदाधिकारी (ईओ) विमल कुमार के दानापुर स्थित आवास पर मंगलवार को श्रद्धांजलि सभा हुई। बिहार नगर सेवा संघ के बैनर तले आयोजित सभा में कार्यपालक पदाधिकारियों ने ईओ विमल कुमार हत्याकांड की जांच सेवानिवृत्त न्यायाधीश से कराने की मांग की। सभा में ईओ सुशील कुमार ने कहा कि इस घटना से नगर निकाय के सभी कर्मी मर्माहत हैं। उन्होंने ईओ विमल कुमार हत्याकांड की जांच सेवानिवृत्त जज से कराने की मांग की। उन्होंने कहा कि जब हमलोग सुरक्षित नहीं रहेंगे तो सरकार की योजनाओं को आम लोगों तक कैसे पहुंचा पाएंगे।

श्रद्धांजलि सभा में ईओ पंकज कुमार, संजीव कुमार, अरविंद कुमार सिंह,जगन्नाथ कुमार, समाजसेवी सोनू बाबा,राजू जायसवाल व अन्य मौजूद रहे। ‌उधर, मंगलवार सुबह में सांसद पप्पू यादव भी विमल कुमार के शोकाकुल परिवार को सांत्वना देने पहुंचे। उन्होंने घटना की जांच सही तरीके से कराने की बात कही। साथ ही चालक और उसके परिवार के मोबाइल की भी जांच कराने की मांग की।