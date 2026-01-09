छपरा से किशनगंज तक कड़ाके की ठंड, 24 जिलों में आज ऑरेंज अलर्ट; पटना में कैसा रहेगा मौसम

संक्षेप: मौसम विभाग ने बिहार के 24 जिलों में शुक्रवार को भीषण ठंड पड़ने की चेतावनी जारी की है। राजधानी पटना में भी हाड़ कंपाने वाली ठंड से फिलहाल राहत मिलने के आसार नहीं हैं। उत्तर बिहार के 8 जिलों में घना कोहरा छाए रहने का भी अलर्ट है।

Bihar Weather Today: बिहार में इन दिनों भीषण ठंड की चपेट में है। मौसम विभाग ने शुक्रवार 9 जनवरी को छपरा (सारण) से किशनगंज और बेतिया से जमुई तक 24 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में कोल्ड डे यानी शीत दिवस की चेतावनी है। इसके अलावा नेपाल की सीमा से सटे उत्तर बिहार एवं सीमांचल के जिलों में घना कोहरा छाए रहने की चेतावनी है। राजधानी पटना के लोगों को भी शीतलहर वाले मौसम से निजात फिलहाल नहीं मिलने वाली है।

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, बिहार में अभी 3-4 दिनों तक तापमान में बड़ी गिरावट के आसार नहीं हैं। बीते 24 घंटे के भीतर राज्य भर में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे रिकॉर्ड किया गया। हवा में नमी रहने के कारण गलन बढ़ रही है। राजधानी पटना समेत अन्य शहरों में 10 से 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बर्फीली हवा चलने के कारण दोपहर में धूप के समय भी कनकनी का एहसास हुआ।

आज इन जिलों में आज कड़ाके की ठंड की चेतावनी मौसम विभाग ने पश्चिमी चंपारण (बेतिया), पूर्वी चंपारण (मोतिहारी), सीवान, सारण (छपरा), गोपालगंज, सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली (हाजीपुर), शिवहर, समस्तीपुर, सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर और खगड़िया में शुक्रवार को भीषण ठंड की चेतावनी जारी की है। इन जिलों में कोल्ड-डे का ऑरेंज अलर्ट है। वहीं, अररिया, पूर्वी चंपारण, किशनगंज, मधुबनी, शिवहर, सीतामढ़ी और सुपौल जिले में घना कोहरा छाए रहने के आसार हैं।

ठंड से गिरी होटल-रेस्तरां की कमाई कड़ाके की ठंड का असर होटल और रेस्तरां के कारोबार पर दिखने लगा है। लोगों का घरों से निकलना कम हो गया है। ऐसे में पटना के सभी प्रमुख इलाकों के होटल एवं रेस्तरां की कमाई घट गई है। अधिकतर संचालकों का कहना है कि ग्राहकों की संख्या में लगभगर 40 से 50% तक की गिरावट आई है। दिन के समय कुछ हद तक ग्राहक आ रहे हैं, लेकिन शाम ढलते ही रेस्तरां में सन्नाटा पसर जा रहा है।