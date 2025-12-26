बिहार में जारी रहेगा भयंकर ठंड का कहर, 26 जिलों में आज मौसम का ऑरेंज अलर्ट

संक्षेप: Bihar Mausam Today: बिहार के 26 जिलों में शुक्रवार को ठंड का ऑरेजं अलर्ट है। वहीं, राज्यभर में घने कोहरा छाए रहने की चेतावनी है। बिहार में सर्द पछुआ हवाओं की वजह से ठिठुरन महसूस हो रही है। अधिकतर जिलों में शीतलहर जैसे हालात हैं।

Bihar Weather Today: बिहार में ठंड और घने कोहरे से अधिकतर जिलों में शीतलहर जैसे हालात हैं। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार राज्य में फिलहाल सर्दी के सितम से राहत के आसार कम हैं। कोहरा और सर्द पछुआ हवाओं की वजह से बिहार के ज्यादातर जिलों में शीतलहर जैसी स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग ने शुक्रवार को राज्य के 26 जिलों में कोल्ड डे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस दौरान पूरे राज्य में घने कोहरे की चेतावनी है। साथ ही दक्षिण बिहार के मुकाबले उत्तर बिहार में अधिक ठंड पड़ने का अनुमान लगाया गया है।

मौसम विभाग के अनुसार 30 दिसंबर तक राज्य में शीत दिवस और घने कोहरे की स्थिति बने रहने के आसार हैं। यानी लोगों को एक सप्ताह तक ठंड से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। गुरुवार को राज्य के 12 जिलों में सुबह के समय कोहरा छाया रहा। इस दौरान गयाजी और भागलपुर में बहुत घना कोहरा रहा। पछुआ के कारण लोगों को ठिठुरन वाली ठंड का एहसास हो रहा है।

प्रदेश के न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई। इस कारण राज्य का पारा 7 डिग्री सेल्सियस के नीचे चला गया। प्रदेश का सबसे कम तापमान 6.7 डिग्री सेल्सियस सहरसा के अगवानपुर में और सबसे अधिक तापमान 23 डिग्री सेल्सियस किशनगंज में दर्ज किया गया।

सबसे कम दृश्यता 20 मीटर पहली बार गुरुवार को गयाजी एवं भागलपुर में दर्ज हुई। प्रदेश का न्यूनतम तापमान 6.7 से 12.6 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 17.3 से 23.0 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा।

इन जिलों में आज कोल्ड डे की चेतावनी पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, गोपालगंज, शिवहर, मधुबनी, सुपौल, अररिया, सीवान, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधुबनी, सहरसा, पूर्णिया, किशनगंज, छपरा, वैशाली, समस्तीपुर, मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया, कटिहार, मुंगेर, बांका, जमुई, भागलपुर।

पटना के न्यूनतम तापमान में मामूली गिरावट राजधानी में शुक्रवार को सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने के आसार हैं। गुरुवार को सुबह के समय मध्यम स्तर का कोहरा छाया रहा। लेकिन दिन में कुछ समय के लिए लोगों को धूप के दर्शन हुए। इसके बावजूद राजधानी में शीतलहर जैसे हालात बने रहे और लोगों को ठिठुरन वाली ठंड का एहसास हुआ।