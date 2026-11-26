खाना रहते अनंत सिंह का भोज नहीं खा सके कई लोग, लाखों की भीड़ से इंतजाम अस्त-व्यस्त, अब बेहाली के वीडियो वायरल
अनंत सिंह की छोटी बेटी शिवांगी सिंह की शादी के भोज में खुले निमंत्रण पर लाखों की भीड़ जुट जाने से खाना रहते इंतजाम अस्त-व्यस्त हो गया और काफी लोगों को बिना खाए ही लौटना पड़ा। अव्यस्था के कई वीडियो अब वायरल हैं।
मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह की छोटी बेटी शिवांगी सिंह की ऋषिकेश सिंह से शादी संपन्न हो गई, लेकिन उनके खुले निमंत्रण पर बिहार भर से लाखों की भीड़ उनके गांव लदमा पहुंच गई, जिससे खाना रहते सारा इंतजाम अस्त-व्यस्त हो गया। काफी लोगों को बिना भोज खाए लौटना पड़ा। लदमा से अब कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसमें खाना तो खाना, खाने के पत्तल के लिए भी लोगों में लूट मचने का नजारा दिख रहा है। भूखे लोगों को जो मिला, उसी पर वो टूट पड़े। मसलन, किसी को दाल मिला तो उसने कई ग्लास दाल ही पी लिया। जिसे सब्जी मिली, वो सब्जी से ही पेट भरने लगा। जिसे मिठाई मिली, उसने मिठाई ही दबाई। कुछ लोगों का रसोई वाले इलाके का वीडियो भी चल रहा है, जहां लोगों ने टमाटर तक खा लिया।
अनंत सिंह का खुद का भी अनुमान था कि 4-5 लाख लोग आएंगे, लेकिन दोपहर 12 बजे तक ही 1 लाख से ज्यादा लोग लदमा में आ गए थे। अब अनुमान लगाया जा रहा है कि भोज में पहुंचे लोगों की संख्या उससे भी कहीं ज्यादा थी। भीड़ की वजह से लदमा गांव जाने के रास्ते पर ऐसा जाम लगा कि बड़े-बड़े वीआईपी लोगों को पैदल और ट्रैक्टर पर बैठकर अनंत सिंह के घर जाना पड़ा। अनंत सिंह के दामाद ऋषिकेश की डिफेंडर कार भी जाम में ऐसी फंस गई कि उनको विधायक की एक पुरानी जीप से घर तक लाना पड़ा। बिहार सरकार के मंत्री रामकृपाल यादव पैदल चलकर घर तक पहुंचे। बृजभूषण शरण प्रसाद सिंह को ट्रैक्टर का सहारा लेना पड़ा। लदमा से लौट रहे एक पत्रकार ने रात में जाम की वजह से कई घंटे में कुछ सौ मीटर गाड़ी चल पाने की जानकारी दी। लोगों को कई किमी पैदल चलकर आना और लौटना पड़ा।
Anant Singh LIVE: अनंत सिंह की बेटी शिवांगी सिंह शादी के बाद विदा, डिफेंडर में दुल्हनिया ले गए ऋषिकेश
शिवांगी सिंह की शादी में शामिल होने केंद्रीय मंत्री ललन सिंह दोपहर में पहुंच गए थे। उनके अलावा पूर्व सांसद बृजभूषण शरण प्रसाद सिंह, बिहार के मंत्री रामकृपाल यादव, विधानसभा के अध्यक्ष प्रेम कुमार समेत सरकार और विपक्ष के दलों से जुड़े कई नेता और कलाकार वहां पहुंचे। भव्य इंतजाम में शिवांगी और ऋषिकेश ने एक-दूसरे को वरमाला पहनाई, जिसके बाद घर में बाकी रीति-रिवाज और फेरों के साथ ब्याह संपन्न हुआ। अहले सुबह शिवांगी की विदाई में अनंत सिंह का पूरा परिवार भावुक हो गया, जैसा सबके साथ होता है।