बिहार में 17 साल की लड़की से गैंगरेप, रिश्तेदार ने शोर मचाया तो भागे हैवान
बिहार में 17 साल की एक नाबालिग लड़की से गैंगरेप का मामला सामने आया है। मधुबनी जिले में सकरी थाना क्षेत्र के एक गांव में मंगलवार रात 17 वर्षीया नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म की वारदात हुई है। गांव के ही तीन युवकों पर गैंगरेप का आरोप लगाया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। परिजनों के अनुसार, मंगलवार रात शौच के लिए घर से बाहर निकलने पर गांव के ही तीन युवकों ने उसे पकड़ लिया और जबरन सुनसान स्थान पर ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। घटना के दौरान पास से गुजर रहे पीड़िता के रिश्तेदार ने उसे संदिग्ध स्थिति में देखा। शोर मचाने पर आरोपी मौके से भाग निकले।
पीड़िता ने घर पहुंचकर घटना की जानकारी परिजनों को दी। परिजनों ने बुधवार सुबह सकरी थाने को घटना की सूचना दी। सकरी थानाध्यक्ष मनोज कुमार और एफएसएल अधिकारी प्रियंका ने मौके पर पहुंचकर इसकी जांच की। पुलिस ने पीड़िता से पूछताछ की। पुलिस टीम ने घटनास्थल से कुछ नमूने भी जब्त किए हैं, जिन्हें जांच के लिए भेजा जाएगा। बुधवार शाम तक प्राथमिकी नहीं दर्ज कराई गई थी।
आरोपियों की तलाश में छापेमारी
ग्रामीणों का आरोप है कि आरोपी युवकों का पहले से आपराधिक इतिहास रहा है। आरोपियों की तलाश में छापेमारी की जा रही है। थानाध्यक्ष मनोज कुमार ने बताया कि पीड़िता के बयान और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।