बिहार में 17 साल की लड़की से गैंगरेप, रिश्तेदार ने शोर मचाया तो भागे हैवान

बिहार में 17 साल की एक नाबालिग लड़की से गैंगरेप का मामला सामने आया है। मधुबनी जिले में सकरी थाना क्षेत्र के एक गांव में मंगलवार रात 17 वर्षीया नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म की वारदात हुई है। गांव के ही तीन युवकों पर गैंगरेप का आरोप लगाया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। परिजनों के अनुसार, मंगलवार रात शौच के लिए घर से बाहर निकलने पर गांव के ही तीन युवकों ने उसे पकड़ लिया और जबरन सुनसान स्थान पर ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। घटना के दौरान पास से गुजर रहे पीड़िता के रिश्तेदार ने उसे संदिग्ध स्थिति में देखा। शोर मचाने पर आरोपी मौके से भाग निकले।