बिहार के 7 जिलों में 17 लोग डूब कर मरे, गंगा नदी में एक युवक को खोज रहे गोताखोर

ग्रामीणों ने बताया कि भारी बारिश से सिकटा व ओरिया नदी में उफान आ गया है। पानी के दबाव के कारण भवानीपुर-सूर्यपुर सड़क टूट गई। सुबह 10 बजे रॉबिन, रूबीना और हुस्नेआरा मवेशी के लिए चारा लाने को निकली थी। टूटी सड़क के गड्ढे पार करने के दौरान तीनों बह गई।

बिहार में रविवार को सात जिलों में डूबने से 17 लोगों की मौत हो गई। गोपालगंज जिले में कुचायकोट, बरौली व विजयीपुर में अलग-अलग स्थानों पर स्नान के दौरान पांच किशोर नदी और नहर में डूब गए। वहीं पश्चिम चंपारण में दो सगी बहन , मुजफ्फरपुर और सारण में दो, गयाजी के वजीरगंज, अतरी और मानपुर में तीन, भभुआ और हाजीपुर में डूबने से एक-एक की जान चली गई। रोहतास के दिनारा पुलिस ने कटियारा के समीप आहार से किया। एक अधेड़ का शव बरामद किया है। मृतक की पहचान कटियारा गांव निवासी सत्यनारायण सिंह का लगभग 55 वर्षीय पुत्र दिलीप सिंह बताया जाता है।

थानाध्यक्ष विनय कुमार ने बताया कि संभवत: पानी में डूबने से उक्त व्यक्ति की मौत हुई है। भभुआ थाना क्षेत्र के रूपपुर गांव के बाहा में रविवार को डूबने से 12 वर्षीय छात्र आनंद पटेल की मौत हो गई। वह रूपपुर निवासी भोला पटेल का बेटा था। आनंद अपने मित्रों के साथ गांव से पूरब स्थित मध्य विद्यालय के पास खेलने गया था। स्कूल के पास ही दुर्गावती नदी से निकले बाहा में नहाने के दौरान वह डूब गया। महनार थाना अंतर्गत चमरहरा गांव निवासी सचिन्द्र कुमार सिंह का 22 वर्षीय पुत्र आशीर्वाद कुमार के गंगा नदी में डूबने की सूचना से पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। युवक की तलाश में एसडीआरएफ व गोताखोरों की टीम लगी हुई है।

सिकटा व ओरिया नदी के पानी के दबाव से भवानीपुर-सूर्यपुर सड़क के टूटने से बने गड्ढ़े को पार करने के दौरान तीनों किशोरी बह गईं। उन्हें बहते देख लोगों ने शोर मचाया। आसपास के ग्रामीण दौड़े। भवानीपुर के तैयब मियां की पुत्री हुस्नेआरा खातून को लोगों ने सुरक्षित निकाल लिया लेकिन भवानीपुर के शेख आलम की पुत्री रॉबिन खातून (16) व रूबीना खातून (14) डूब गईं। काफी मशक्कत के बाद दोनों को निकाला गया, लेकिन तबतक दोनों ने दम तोड़ दिया था।