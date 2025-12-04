Hindi NewsBihar Newsseven ministers of bihar government get secretary including mangal pandey and vijay kumar choudhary
मंगल पांडेय को अमिताभ सिंह और विजय चौधरी को ज्ञानेन्द्र कुमार; बिहार के 7 मंत्रियों को मिले आप्त सचिव
संक्षेप:
मुजफ्फरपुर में पंचायती राज के उप निदेशक रहे सुरेन्द्र प्रसाद को कृषि मंत्री राम कृपाल यादव का, विनोद कुमार पंकज को अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण मंत्री लखेन्द्र कुमार रौशन का और मनीष शर्मा को ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार का आप्त सचिव नियुक्त किया गया है।
Thu, 4 Dec 2025 08:09 AM
बिहार सरकार के सात मंत्रियों को सरकारी आप्त सचिव मिले हैं। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में अलग-अलग अधिसूचनाएं जारी की हैं। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, अमिताभ सिंह को स्वास्थ्य मंत्री मंगल पाण्डेय का, ज्ञानेन्द्र कुमार को जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी का, नलिन कुमार को खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्री लेशी सिंह का, मो. इश्तेयाक अजमल को शिक्षा मंत्री सुनील कुमार का, मुजफ्फरपुर में पंचायती राज के उप निदेशक रहे सुरेन्द्र प्रसाद को कृषि मंत्री राम कृपाल यादव का, विनोद कुमार पंकज को अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण मंत्री लखेन्द्र कुमार रौशन का और मनीष शर्मा को ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार का आप्त सचिव नियुक्त किया गया है ।
