नववर्ष 2026: नए साल पर पटना में 700 पुलिसकर्मी और 3300 CCTV से निगरानी, फोन नंबर भी जारी

नववर्ष के स्वागत को शहर में पुलिस की सख्ती बढ़ गई है। जगह-जगह वाहनों की जांच की जा रही है। होटलों को भी खंगाला जा रहा है। सार्वजनिक स्थलों पर संदिग्ध लोगों पर नजर रखी जा रही है। बुधवार से शहर के प्रमुख स्थलों पर सौ मजिस्ट्रेट और 700 पुलिसकर्मी तीन पालियों में तैनात रहेंगे जो पहली जनवरी की देर रात तक रहेंगे। शहर में 31 दिसंबर की रात कई होटलों में नववर्ष के आगमन को लेकर गीत-संगीत का कार्यक्रम रखा गया है। इसमें गांधी मैदान, एग्जीबिशन रोड, बोरिंग रोड, आर ब्लॉक, वीरचंद पटेल पथ, लोदीपुर आदि इलाका है।

इन इलाकों में भीड़ अधिक होने का अनुमान है। नतीजतन ऐसी जगहों पर मजिस्ट्रेट और पुलिस बल की विशेष तौर पर तैनाती की गई है। मंगलवार को कमला नेहरू नगर, दीघा समेत कई मलिन बस्तियों की जांच की गई। हालांकि संदिग्ध सामग्री नहीं मिली। शराब पीकर घूमने वालों की धर-पकड़ के लिए जवानों को तैनात किया गया है। सड़क पर तेज रफ्तार से वाहन चलाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी।

यहां-यहां जांच हुई मंगलवार की शाम से ही गांधी मैदान, छज्जूबाग, अशोक राजपथ, आर ब्लॉक, बोरिंग रोड आदि इलाके के होटलों की जांच शुरू हो गई है। बुधवार को भी शहर के अन्य इलाकों के होटलों की जांच होगी। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि होटलों की जांच के दौरान देखा जा रहा है कि कहीं कोई ऐसा असामाजिक तत्व तो नहीं ठहरा है, जिससे शहर की शांति व्यवस्था भंग हो सके। ऐसे होटल मालिकों को हिदायत दी गई है कि अपने अपने होटलों में जांच-पड़ताल करके ही अतिथियों को ठहराएं।

नदी में निजी नावों के परिचालन पर रोक जिला प्रशासन ने भीड़ को देखते हुए गंगा और अन्य नदियों में 31 दिसंबर की सुबह 6 बजे से पहली जनवरी शाम 6 बजे तक नदियों में सुरक्षा के दृष्टिकोण से मोटरबोट और नाव के परिचालन पर रोक लगा दी है। स्पेशल मोबाइल टीम से सघन पेट्रोलिंग आज से होगी।

3300 सीसीटीवी कैमरे से शहर की होगी निगरानी डीएम डॉ. त्यागराजन एसएम ने बताया कि पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा 415 स्थानों पर 3300 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरा लगाये गए हैं। इससे शहर की गतिविधियों पर नजर रहेगी। जेपी गंगा पथ, पटना जू, गांधी मैदान इलाकों को अतिसंवेदनशील की श्रेणी में रखा गया है। इसीलिए इन जगहों पर सुरक्षा के विशेष प्रबंध किए गए हैं।

इन नंबरों पर दें सूचना कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की संदेहास्पद सूचना जिला नियंत्रण कक्ष के फोन नंबर 0612-2219810 और 2219234 एवं डायल 112 पर दे सकते हैं। सूचना देने के तुरंत बाद संबंधित स्थल पर पुलिस प्रशासन की टीम भेजी जाएगी। किसी भी संदिग्ध वस्तुओं को दूर रहें। सूचना तुरंत प्रशासन को दें।

लहरिया कट वालों को पकड़ने के लिए 14 टीमें बनीं नववर्ष पर यातायात पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए हैं। खासकर तेज रफ्तार से वाहन चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। यातायात पुलिस ने ऐसे वाहन मालिकों या चालकों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कुल 14 टीमें बनाई हैं। अटल पथ और जेपी गंगा पथ पर 31 दिसंबर और पहली जनवरी को 14 जगहों पर वाहनों की चेकिंग की जाएगी।