नववर्ष 2026: नए साल पर पटना में 700 पुलिसकर्मी और 3300 CCTV से निगरानी, फोन नंबर भी जारी

संक्षेप:

नववर्ष 2026: कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की संदेहास्पद सूचना जिला नियंत्रण कक्ष के फोन नंबर 0612-2219810 और 2219234 एवं डायल 112 पर दे सकते हैं। सूचना देने के तुरंत बाद संबंधित स्थल पर पुलिस प्रशासन की टीम भेजी जाएगी।

Dec 31, 2025 07:21 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान, प्रधान संवाददाता, पटना
नववर्ष के स्वागत को शहर में पुलिस की सख्ती बढ़ गई है। जगह-जगह वाहनों की जांच की जा रही है। होटलों को भी खंगाला जा रहा है। सार्वजनिक स्थलों पर संदिग्ध लोगों पर नजर रखी जा रही है। बुधवार से शहर के प्रमुख स्थलों पर सौ मजिस्ट्रेट और 700 पुलिसकर्मी तीन पालियों में तैनात रहेंगे जो पहली जनवरी की देर रात तक रहेंगे। शहर में 31 दिसंबर की रात कई होटलों में नववर्ष के आगमन को लेकर गीत-संगीत का कार्यक्रम रखा गया है। इसमें गांधी मैदान, एग्जीबिशन रोड, बोरिंग रोड, आर ब्लॉक, वीरचंद पटेल पथ, लोदीपुर आदि इलाका है।

इन इलाकों में भीड़ अधिक होने का अनुमान है। नतीजतन ऐसी जगहों पर मजिस्ट्रेट और पुलिस बल की विशेष तौर पर तैनाती की गई है। मंगलवार को कमला नेहरू नगर, दीघा समेत कई मलिन बस्तियों की जांच की गई। हालांकि संदिग्ध सामग्री नहीं मिली। शराब पीकर घूमने वालों की धर-पकड़ के लिए जवानों को तैनात किया गया है। सड़क पर तेज रफ्तार से वाहन चलाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी।

यहां-यहां जांच हुई

मंगलवार की शाम से ही गांधी मैदान, छज्जूबाग, अशोक राजपथ, आर ब्लॉक, बोरिंग रोड आदि इलाके के होटलों की जांच शुरू हो गई है। बुधवार को भी शहर के अन्य इलाकों के होटलों की जांच होगी। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि होटलों की जांच के दौरान देखा जा रहा है कि कहीं कोई ऐसा असामाजिक तत्व तो नहीं ठहरा है, जिससे शहर की शांति व्यवस्था भंग हो सके। ऐसे होटल मालिकों को हिदायत दी गई है कि अपने अपने होटलों में जांच-पड़ताल करके ही अतिथियों को ठहराएं।

नदी में निजी नावों के परिचालन पर रोक

जिला प्रशासन ने भीड़ को देखते हुए गंगा और अन्य नदियों में 31 दिसंबर की सुबह 6 बजे से पहली जनवरी शाम 6 बजे तक नदियों में सुरक्षा के दृष्टिकोण से मोटरबोट और नाव के परिचालन पर रोक लगा दी है। स्पेशल मोबाइल टीम से सघन पेट्रोलिंग आज से होगी।

3300 सीसीटीवी कैमरे से शहर की होगी निगरानी

डीएम डॉ. त्यागराजन एसएम ने बताया कि पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा 415 स्थानों पर 3300 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरा लगाये गए हैं। इससे शहर की गतिविधियों पर नजर रहेगी। जेपी गंगा पथ, पटना जू, गांधी मैदान इलाकों को अतिसंवेदनशील की श्रेणी में रखा गया है। इसीलिए इन जगहों पर सुरक्षा के विशेष प्रबंध किए गए हैं।

इन नंबरों पर दें सूचना

कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की संदेहास्पद सूचना जिला नियंत्रण कक्ष के फोन नंबर 0612-2219810 और 2219234 एवं डायल 112 पर दे सकते हैं। सूचना देने के तुरंत बाद संबंधित स्थल पर पुलिस प्रशासन की टीम भेजी जाएगी। किसी भी संदिग्ध वस्तुओं को दूर रहें। सूचना तुरंत प्रशासन को दें।

लहरिया कट वालों को पकड़ने के लिए 14 टीमें बनीं

नववर्ष पर यातायात पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए हैं। खासकर तेज रफ्तार से वाहन चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। यातायात पुलिस ने ऐसे वाहन मालिकों या चालकों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कुल 14 टीमें बनाई हैं। अटल पथ और जेपी गंगा पथ पर 31 दिसंबर और पहली जनवरी को 14 जगहों पर वाहनों की चेकिंग की जाएगी।

तेज रफ्तार से वाहन चलाते वक्त पकड़े जाने पर न केवल जुर्माना होगा बल्कि वाहनों को भी जब्त कर लिया जाएगा। पार्क, होटल, मॉल और मंदिर के पास अव्यवस्थित पार्किंग करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। यातायात पुलिस का कहना है कि 31 दिसंबर की रात में कई होटलों में सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है। जहां कार्यक्रम आयोजित होना है वहां के होटल संचालकों को नोटिस भेजा गया है।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
